Танцевальное шоу «Шаман» в Гатчине

Вечером, накануне Рождества, в Сочельник известный творческий коллектив, его создатели и бессменные руководители Ирина и Евгений Квачевы, тренер Виктория Квачева вместе со своими воспитанниками принимали теплые поздравления и подарки. Но уже по традиции главный подарок они преподнесли сами. В этот раз это были две программы: 5 января - концерт Лучшее и любимое» и 6 января – грандиозное танцевальное шоу «Шаман».

В зале кинотеатра «Победа» собрались те, кто сам любит танцевать, и кто любит смотреть, как танцуют другие, чтобы вместе с ансамблем «Жемчужина» окунуться в волшебный мир танца. Главные и самые преданные почитатели творчества ансамбля «Жемчужина» - родители, друзья, и, конечно, танцоры, которые создавали 30-летнюю историю коллектива.

Сказочно нарядный зал, знакомая рождественская мелодия, взрослые и дети затаили дыхание! На сцене одна за другой предстают только лучшие и любимые танцевальные постановки. Увидев номера, в которых когда-то танцевали, повзрослевшие воспитанники коллектива и выпускники вернулись на пять, на 15 и даже на 30 лет назад,

Новое танцевальное шоу «Шаман» готовилось долго и втайне. И сюрприз удался. В социальной сети только восторженные отзывы и поздравления. «Спасибо вам! Браво!» «Вы – супер, от начала и до финала! Очень понравилось», - пишут гатчинцы.

- Для нас, танец - это театр, где каждый выбирает себе роль, где есть история жизни, любви и борьбы, понимания и преодоления. «ШАМАН» - это крик души многих людей на планете. Но услышат ли нас и захотят ли понять?! Этот спектакль - целая жизнь, которую мы проживаем вместе со зрителями, пригласив их стать частью нашего «племени». Если в какой-то момент им захочется сказать: «Так это же я! Это же моя история», - значит, мы с одной из своих задач справились, - говорит Евгений Квачев.





Фото ВК «Ансамбль бального танца «Жемчужина»