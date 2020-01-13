Танцевальное шоу «Шаман» в Гатчине

Вечером,
накануне Рождества, в Сочельник известный творческий коллектив, его создатели и
бессменные руководители Ирина и Евгений Квачевы, тренер Виктория Квачева вместе
со своими воспитанниками принимали
теплые поздравления и подарки. Но уже по традиции главный подарок они
преподнесли сами. В этот раз это были две программы: 5 января - концерт Лучшее
и любимое» и 6 января – грандиозное
танцевальное шоу «Шаман».
В
зале кинотеатра «Победа» собрались те, кто сам любит танцевать, и кто любит
смотреть, как танцуют другие, чтобы вместе с ансамблем «Жемчужина» окунуться в
волшебный мир танца. Главные и самые преданные почитатели творчества ансамбля
«Жемчужина» - родители, друзья, и, конечно, танцоры, которые создавали
30-летнюю историю коллектива.
Сказочно
нарядный зал, знакомая рождественская мелодия, взрослые и дети затаили дыхание!
На сцене одна за другой предстают только лучшие и любимые танцевальные
постановки. Увидев номера, в которых когда-то танцевали, повзрослевшие
воспитанники коллектива и выпускники вернулись на пять, на 15 и даже на 30 лет
назад,
Новое
танцевальное шоу «Шаман» готовилось долго и втайне. И сюрприз удался. В
социальной сети только восторженные отзывы и поздравления. «Спасибо вам!
Браво!» «Вы – супер, от начала и до финала! Очень понравилось», - пишут
гатчинцы.
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Для нас, танец - это театр, где каждый выбирает себе роль, где есть история
жизни, любви и борьбы, понимания и преодоления. «ШАМАН» - это крик души многих людей на планете. Но
услышат ли нас и захотят ли понять?! Этот спектакль - целая жизнь, которую мы
проживаем вместе со зрителями, пригласив
их стать частью нашего «племени». Если в какой-то момент им захочется сказать:
«Так это же я! Это же моя история», -
значит, мы с одной из своих задач справились, - говорит Евгений Квачев.
Фото
ВК «Ансамбль бального танца «Жемчужина»