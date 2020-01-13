С докладом о современном состоянии и перспективах развития Военно-Морского Флота России перед участниками заседания, представляющими свыше 70 ветеранских организаций, выступил начальник Военно-морской академии, вице-адмирал Владимир Касатонов.

- Сегодня в составе ВМФ организовано и активно работают 180 ветеранских организаций, объединяющих свыше 37 тысяч членов. Командование высоко ценит их поддержку и старается оказать всемерную помощь дальнейшему развитию ветеранского движения, на которое возложены очень важные задачи. Одна из основных среди них – забота о воспитании подрастающего поколения и, прежде всего, теснейшее сотрудничество с Юнармией и ее отделением «Юнги Юнармии». Многие сегодняшние юнармейцы – это будущие офицеры, будущее лицо Военно-Морского Флота, и нужно сделать все, чтобы они получили максимум заботы и внимания, - сказал вице-адмирал Касатонов, обращаясь к ветеранам флота.

По традиции, была отмечена работа лучших организаций России и ее представителей. Среди десяти награжденных медалями «За службу в подводных силах» был и наш земляк, член Совета старшин Гатчинского Морского собрания, капитан второго ранга Сергей Васильевич Филипчук. Сергей Васильевич – ветеран Северного флота, заместитель командира атомной подводной лодки «Волк». Награду ему вручил вице-адмирал Владимир Касатонов.

В 2020 году среди многих других одной из важнейших задач для ветеранов станет подготовка и участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



