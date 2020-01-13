С
докладом о современном состоянии и перспективах развития Военно-Морского Флота
России перед участниками заседания, представляющими свыше 70 ветеранских
организаций, выступил начальник Военно-морской академии, вице-адмирал Владимир
Касатонов.
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Сегодня в составе ВМФ организовано и активно работают 180 ветеранских
организаций, объединяющих свыше 37 тысяч членов. Командование высоко ценит их
поддержку и старается оказать всемерную помощь дальнейшему развитию
ветеранского движения, на которое возложены очень важные задачи. Одна из
основных среди них – забота о воспитании подрастающего поколения и, прежде
всего, теснейшее сотрудничество с Юнармией и ее отделением «Юнги Юнармии».
Многие сегодняшние юнармейцы – это будущие офицеры, будущее лицо Военно-Морского
Флота, и нужно сделать все, чтобы они получили максимум заботы и внимания, -
сказал вице-адмирал Касатонов, обращаясь к ветеранам флота.
По
традиции, была отмечена работа лучших организаций России и ее представителей.
Среди десяти награжденных медалями «За службу в подводных силах» был и наш
земляк, член Совета старшин Гатчинского Морского собрания, капитан второго
ранга Сергей Васильевич Филипчук. Сергей Васильевич – ветеран Северного флота,
заместитель командира атомной подводной лодки «Волк». Награду ему вручил
вице-адмирал Владимир Касатонов.
В
2020 году среди многих других одной из важнейших задач для ветеранов станет
подготовка и участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.