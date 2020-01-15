Дед Мороз и Йоулупукки попрощались до следующего года

Российский Дед Мороз и его финский товарищ Йоулупукки встретились на перекрестке улиц Соборной и Красной у новогодней елки. Они с радостью приветствовали друг друга и поделились новостями.

За время новогодних праздников каждый из них посетил большое количество дошкольных и школьных учреждений, а также специальных праздничных мероприятий, организованных специально для детей, которые смогли встретиться с Дедом Морозом и Йоулупукки, рассказать стихи, получить сладкий подарок и новогодний презент.

Разговор у новогодней елки зашел о главном ожидании и…разочаровании новогодних каникул, а именно – отсутствии снежного покрова.

- Снег все-таки был, как мы и договаривались, мы три раза его в Гатчину привозили, но уже ничего не осталось. Мы обязательно пришлем вам вскоре снежную тучку, чтобы вы вспомнили нас добрым словом, - сказал Дед Мороз.

За время своей «работы» он посетил детей в Коммунаре, Павловске, Сиверском и других населенных пунктах Гатчинского района. Йоулупукки был на празднике в Тайцах, провел сказочное мероприятие в Колпанской церкви, ездил по деревням и, конечно же, принимал ребят у себя в ре-зиденции. Сказочный домик для него любезно подготовили члены Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» на улице Соборной.

- Более двухсот детей удалось поздравить за новогоднюю неделю. Они заходили ко мне с родителями, прогуливаясь по главной улице вашего города, приезжали целыми группами, - рассказал Йоулупукки.

Сказочные гномы помогали ему организовывать досуг малышей. Вместе они работали в сказочной мастерской, читали стихи, сказки, фотографировались на память. Там же в резиденции был почтовый ящик добрых пожеланий для Йоулупукки, куда каждый мог опустить свое послание.

Кстати, российский Дед Мороз решил на следующий год сделать себе специальную сумочку для конфет, увидев, как Йоулупукки достает из карманов сладости и угощает ими детей, которые тут же обступили новогодних героев на улице Соборной во время их прощания до следующего Но-вого года.

Дед Мороз и Йоулупукки пожелали гатчинской детворе и их родителям счастливого 2020 года, а также здоровья и хорошего настроения. А друг другу они пообещали встретиться вновь, чтобы продолжить традицию, но уже подготовиться к следующей встрече более серьезно и наколдовать-таки много снега.