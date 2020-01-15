Око государево: злодеям – страх, добрым людям – покровительство

Перед
началом праздника состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Город
воинской славы». Губернатор Александр Дрозденко, прокурор Ленинградской области
Борис Марков и председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин
возложили к стеле гирлянду памяти и красные гвоздики. В почетном карауле
выстроились гатчинские кадеты.
Торжественное мероприятие в Доме культуры, посвященное 298-й годовщине образования Российской прокуратуры, открыли знаменосцы: в зал внесли флаги Российской Федерации, Ленинградской области и знамя прокуратуры. Со сцены объявили, что указом президента России от 27 декабря 2019 года № 622 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу прокурор Ленинградской области государственный советник юстиции второго класса Борис Петрович Марков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Борис
Марков в своем поздравлении, адресованном коллегам и ветеранам прокуратуры,
подчеркнул: «Эта награда – заслуга не столько моя, сколько наша с вами вместе.
Спасибо вам за работу!». Как сказал Борис Петрович, «…прокуратура – один из самых
старых правоохранительных органов со своими традициями, которыми мы гордимся,
на которых воспитываем наше молодое поколение. Неразрывная связь поколений
сформировала у прокуроров особый характер, которому присущи твердость,
честность, принципиальность и профессиональное отношение к делу. Перед нами
проходят людские судьбы, поэтому такая работа не терпит неискреннего отношения
к делу. И это накладывает на нас особую ответственность. Коллеги, спасибо за
ваш профессионализм, за четкое следование духу и букве закона».
От
имени руководства Генеральной прокуратуры прокуроров Ленинградской области
поздравляла Нелли Евгеньевна Солнышкина – начальник управления Генеральной
прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. Выражая всем благодарность за
работу, она отметила, что «…за каждой мерой прокурорского реагирования стоит
человек, права которого были восстановлены».
В
этот день приказом Генерального прокурора РФ более тридцати работников и
ветеранов прокуратуры Ленинградской области были поощрены наградами и ценными
подарками. Приказом областного прокурора поощрили более двадцати сотрудников.
Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, поздравляя работников прокуратуры с
профессиональным праздником, отметил: «Самое главное, что за последние годы выстроены
конструктивные взаимоотношения между правительством области, муниципальными
образованиями и органами прокуратуры. Ленинградская область – непростой субъект
федерации. Это возлагает на вас дополнительную ответственность. Наши прокуроры
всегда отличались основательностью подходов к выполнению своих обязанностей,
фундаментальной подготовкой и, конечно, взвешенными решениями. В том, что
сегодня область является одним из самых динамично развивающихся, самых активных
лидеров по многим показателям, есть и ваша заслуга. Очень важно, что мы с вами
делаем одно общее государево дело».
В
числе награжденных от имени губернатора Ленинградской области был и Гатчинский
городской прокурор Павел Россоловский.
По
случаю профессионального праздника работники прокуратуры принимали поздравления
от руководителей других ведомств. Председатель областного парламента Сергей
Бебенин, выступая с поздравительной речью, поблагодарил прокуроров за
эффективную совместную деятельность в минувшем году и пообещал: «Два года
осталось до 300-летия Российской прокуратуры – мы подготовимся так, чтобы
юбилейная дата была встречена хорошими показателями нашей общей работы».
…Все
выступавшие в этот день были единодушны: по прошествии почти трехсот лет задачи
прокуратуры не изменились. Испокон века прокуроры защищали граждан и отстаивали
интересы государства. Вектор работы, как напомнил Борис Марков, задали
сказанные три века назад слова: «Прокуратура – око государево, о делах
государственных стряпчий, чтобы злодеям был страх, добрым людям – покровительство».