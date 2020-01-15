Око государево: злодеям – страх, добрым людям – покровительство

Перед началом праздника состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Город воинской славы». Губернатор Александр Дрозденко, прокурор Ленинградской области Борис Марков и председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин возложили к стеле гирлянду памяти и красные гвоздики. В почетном карауле выстроились гатчинские кадеты.

Торжественное мероприятие в Доме культуры, посвященное 298-й годовщине образования Российской прокуратуры, открыли знаменосцы: в зал внесли флаги Российской Федерации, Ленинградской области и знамя прокуратуры. Со сцены объявили, что указом президента России от 27 декабря 2019 года № 622 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу прокурор Ленинградской области государственный советник юстиции второго класса Борис Петрович Марков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Борис Марков в своем поздравлении, адресованном коллегам и ветеранам прокуратуры, подчеркнул: «Эта награда – заслуга не столько моя, сколько наша с вами вместе. Спасибо вам за работу!». Как сказал Борис Петрович, «…прокуратура – один из самых старых правоохранительных органов со своими традициями, которыми мы гордимся, на которых воспитываем наше молодое поколение. Неразрывная связь поколений сформировала у прокуроров особый характер, которому присущи твердость, честность, принципиальность и профессиональное отношение к делу. Перед нами проходят людские судьбы, поэтому такая работа не терпит неискреннего отношения к делу. И это накладывает на нас особую ответственность. Коллеги, спасибо за ваш профессионализм, за четкое следование духу и букве закона».

От имени руководства Генеральной прокуратуры прокуроров Ленинградской области поздравляла Нелли Евгеньевна Солнышкина – начальник управления Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. Выражая всем благодарность за работу, она отметила, что «…за каждой мерой прокурорского реагирования стоит человек, права которого были восстановлены».

В этот день приказом Генерального прокурора РФ более тридцати работников и ветеранов прокуратуры Ленинградской области были поощрены наградами и ценными подарками. Приказом областного прокурора поощрили более двадцати сотрудников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, отметил: «Самое главное, что за последние годы выстроены конструктивные взаимоотношения между правительством области, муниципальными образованиями и органами прокуратуры. Ленинградская область – непростой субъект федерации. Это возлагает на вас дополнительную ответственность. Наши прокуроры всегда отличались основательностью подходов к выполнению своих обязанностей, фундаментальной подготовкой и, конечно, взвешенными решениями. В том, что сегодня область является одним из самых динамично развивающихся, самых активных лидеров по многим показателям, есть и ваша заслуга. Очень важно, что мы с вами делаем одно общее государево дело».

В числе награжденных от имени губернатора Ленинградской области был и Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский.

По случаю профессионального праздника работники прокуратуры принимали поздравления от руководителей других ведомств. Председатель областного парламента Сергей Бебенин, выступая с поздравительной речью, поблагодарил прокуроров за эффективную совместную деятельность в минувшем году и пообещал: «Два года осталось до 300-летия Российской прокуратуры – мы подготовимся так, чтобы юбилейная дата была встречена хорошими показателями нашей общей работы».

…Все выступавшие в этот день были единодушны: по прошествии почти трехсот лет задачи прокуратуры не изменились. Испокон века прокуроры защищали граждан и отстаивали интересы государства. Вектор работы, как напомнил Борис Марков, задали сказанные три века назад слова: «Прокуратура – око государево, о делах государственных стряпчий, чтобы злодеям был страх, добрым людям – покровительство».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти