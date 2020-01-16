Из «Народного театра» – на профессиональную сцену

Отборочные кастинги актеров - любителей, желающих участвовать во всероссийском театральном конкурсе талантов «Народный театр», продолжались с сентября по декабрь 2019 года. Северо-западный регион России на конкурсе представляли 90 участников.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, Гатчинский дворец молодежи направили на конкурс Сергея Богмута - ведущего актера творческого объединения «ТЕАТР и К°», ученика известного театрального режиссера и педагога г. Гатчины Юрия Ивановича Давыдкина.

К первому декабря прошлого года в результате жесточайшего отбора северо-западный регион на конкурсе представляли всего три участника: актриса одного из народных театров Санкт-Петербурга Полина Киселева, выпускница актерского отделения Новгородского областного колледжа искусств им С. В. Рахманинова Анастасия Мелчанова и представитель Гатчины Сергей Богмут.

Все трое победителей, по условиям конкурса, были приглашены в профессиональный театр драмы и комедии «Комедианты» г. Санкт-Петербурга участвовать в постановке спектакля «Дневник влюбленного прокурора» (драматург Олег Богаев, режиссер-постановщик Андрей Никитинский). Сергей Богмут сыграл в этом спектакле роль главного редактора газеты. Премьера спектакля успешно прошла 23 декабря 2019 года.



