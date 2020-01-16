Из «Народного театра» – на профессиональную сцену

Отборочные
кастинги актеров - любителей, желающих участвовать во всероссийском театральном
конкурсе талантов «Народный театр», продолжались с сентября по декабрь 2019
года. Северо-западный регион России на конкурсе представляли 90 участников.
Комитет
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского муниципального района, Гатчинский дворец молодежи направили на
конкурс Сергея Богмута - ведущего актера творческого объединения «ТЕАТР и К°»,
ученика известного театрального режиссера и педагога г. Гатчины Юрия Ивановича
Давыдкина.
К
первому декабря прошлого года в результате жесточайшего отбора северо-западный
регион на конкурсе представляли всего три участника: актриса одного из народных
театров Санкт-Петербурга Полина Киселева, выпускница актерского отделения
Новгородского областного колледжа искусств им С. В. Рахманинова Анастасия
Мелчанова и представитель Гатчины Сергей Богмут.
Все
трое победителей, по условиям конкурса, были приглашены в профессиональный
театр драмы и комедии «Комедианты» г. Санкт-Петербурга участвовать в постановке
спектакля «Дневник влюбленного прокурора» (драматург Олег Богаев,
режиссер-постановщик Андрей Никитинский). Сергей Богмут сыграл в этом спектакле
роль главного редактора газеты. Премьера спектакля успешно прошла 23 декабря
2019 года.