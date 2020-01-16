«Сегодня будет Рождество!»

Ежегодный благотворительный фестиваль «Христос рождается, славите!» был учрежден Павловским кафедральным собором двадцать лет назад в честь празднования двухтысячелетия Рождества Христова. Инициативу настоятеля Павловского собора протоиерея Владимира Феера поддержали в городской администрации Гатчины, поспособствовав осуществлению этого масштабного проекта. Главными целями фестиваля были обозначены духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, их приобщение к богатейшим традициям русской и зарубежной духовной музыки.

С тех пор фестиваль, поначалу бывший событием местного значения, окреп и развился, превратившись в музыкальный марафон, рассчитанный на несколько дней. Каждый январь в Гатчину съезжаются детские и молодежные хоровые коллективы из самых разных уголков Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Организатором фестиваля по-прежнему является Павловский кафедральный собор Гатчины. Музыкальный форум проходит по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при поддержке властей Гатчинского района.

Программа юбилейного фестиваля «Христос рождается, славите!» была открыта 8 января фольклорными коллективами Гатчинского района и Санкт-Петербурга. В этот день в Гатчинском Доме культуры выступили давно уже полюбившиеся гатчинцам ансамбль гусляров «Перезвон», фольклорный ансамбль «Коляды», ансамбль «Топотушки», мужской ансамбль «Правило».

Центральным событием фестиваля по традиции стал музыкальный марафон православных хоров, который прошел 11 января в детской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова. В большом благотворительном концерте приняли участие 14 коллективов и более 400 участников! Среди юных хористов – учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования из разных уголков Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Новгородской, Гатчинской и Выборгской епархий. Гатчинская музыкальная школа радушно распахнула свои двери для многочисленных гостей, предоставив для их выступлений свой великолепный концертный зал, украшенный в традициях православного Рождества.

На открытии концерта православных хоров участников и гостей фестиваля приветствовал епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Сегодняшний праздник через духовные песнопения, произведения церковных авторов позволяет нам еще сильнее и глубже проникнуться событиями праздника Рождества Христова, понять смысл этого события для каждого из нас и, конечно, почерпнуть из него веру в Спасителя, в то, что все эти исторические события действительно происходили, - сказал владыка Митрофан. - И многие из нас ощущают своим сердцем не только праздник Рождества Христова, но и присутствие Христа в своей жизни.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко и настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер.

- Дорогие родители, бабушки и дедушки, - обратился Виталий Филоненко к старшим зрителям. - Огромная вам благодарность за то, что вы не только даете своим детям и внукам возможность участвовать в этом благородном деле, но и приучаете их к нашей вере. Человек без веры ничего не сможет сделать, у него не будет будущего. Православная вера - это история нашего народа, нашего государства, и слава Богу, что мы смогли возродить ее...

- Мы действительно ощущаем радость, теплоту и восхищение на протяжении вот уже двадцати лет проведения фестиваля, - признался протоиерей Владимир Феер. - И эту теплоту, эту радость и любовь к родившемуся Спасителю сегодня будут дарить всем нам участники нашего концерта.

На правах хозяев большую концертную программу по традиции открыл детский хор церковно-приходской школы Павловского кафедрального собора Гатчины (музыкальный руководитель Марина Буссе). Воскресной школе Павловского собора в 2020 году исполняется тридцать лет, и все эти годы, наряду с другими предметами, здесь преподается церковное хоровое пение. Девочки и мальчики взрослеют, на смену им приходят другие ребята, но все с той же радостью они поют о красоте Божьего мира.

Концерт продолжился выступлениями других православных хоровых коллективов. Выходящих на сцену участников фестиваля тепло приветствовали ведущие концерта Марина Буссе и Сергей Чекоданов, знакомя зрителей с их историей и особенностями. В этот день на сцене концертного зала Гатчинской музыкальной школы выступили ансамбль воскресной школы храма великомученицы Екатерины (Луга), хор воскресной школы Свято-Троицкого храма (Кириши), вокальный ансамбль детской музыкальной школы поселка Тайцы, вокальный ансамбль детской школы искусств (Войсковицы), детский хор Покровского собора (Гатчина) и многие другие певческие коллективы. Каждый из них радовал зрителей своей индивидуальностью, внося свою особенную нотку в общую музыкальную картину фестиваля.

На Рождественском фестивале в Гатчине была представлена богатейшая палитра русской и европейской духовной музыки разных веков и стилей — от традиционных напевов до сочинений современных композиторов. Звучали духовные песнопения и рождественские колядки, духовные произведения на музыку классиков и слова великих русских поэтов. Каждый хор получил в награду диплом комитета по культуре, церковную грамоту и подарки от Павловского собора, сладкие призы, цветы и, разумеется, аплодисменты зрителей.

Последний концерт XX Рождественского фестиваля духовной музыки «Христос рождается, славите!» пройдет 19 января в 15 часов в ДМШ им. Ипполитова-Иванова. Участие в нем примут молодежная капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой, детские хоры «Гармонии», хор отделения русской певческой культуры детской музыкальной школы.



