Школа - и знания, и горячее питание

О
готовности всех школ региона к выполнению поручения Президента России,
озвученного в ходе Послания Федеральному Собранию 15 января, сообщил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко: «Все 358 школ Ленинградской области имеют
оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной
и здоровой пищи для учащихся 1-4 классов».
Глава
региона рассказал также о дополнительной поддержке работников бюджетных
организаций: «В Ленинградской области уже действуют программы «Земский учитель»
и «Земский доктор». Учителям и врачам при условии трудоустройства в сельские
населенные пункты или малые города Ленинградской области полагаются
единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей. Кроме
того, регион берет на себя новое обязательство — начиная с 2021 года, мы
гарантированно будем обеспечивать жильем в течение 5 лет учителей и медицинских
работников (врачей, фельдшеров), прибывших на работу в сельские населенные
пункты и малые города Ленинградской области. Жилье специалисты будут получать
за счет средств бюджета региона».