Школа - и знания, и горячее питание

О готовности всех школ региона к выполнению поручения Президента России, озвученного в ходе Послания Федеральному Собранию 15 января, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Все 358 школ Ленинградской области имеют оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной и здоровой пищи для учащихся 1-4 классов».

Глава региона рассказал также о дополнительной поддержке работников бюджетных организаций: «В Ленинградской области уже действуют программы «Земский учитель» и «Земский доктор». Учителям и врачам при условии трудоустройства в сельские населенные пункты или малые города Ленинградской области полагаются единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей. Кроме того, регион берет на себя новое обязательство — начиная с 2021 года, мы гарантированно будем обеспечивать жильем в течение 5 лет учителей и медицинских работников (врачей, фельдшеров), прибывших на работу в сельские населенные пункты и малые города Ленинградской области. Жилье специалисты будут получать за счет средств бюджета региона».