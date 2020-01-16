Совет по культуре: о планах и приоритетах

- Культура - одно из приоритетных направлений работы Гатчинского района. Для нас принципиально важно продолжать сохранять уже сложившиеся традиции, при этом мы сейчас должны быть современными во всех смыслах, - сказала, обращаясь к членам совета по культуре, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Мы рассчитываем на ваше видение дальнейшего развития культуры, рассчитываем на ваш опыт и знания. Нам это крайне важно при формировании программ на ближайшие пять лет. Наступивший год для нас очень ответственный. Наша страна отмечает 75 лет Великой Победы, и на территории Гатчинского района мы должны реализовать много программ, надеемся на вашу поддержку и ждем предложений.

Исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Мария Титова познакомила участников заседания с планом основных районных и городских мероприятий. Это – акции, проекты, фестивали, посвященные 75-летию Победы, которые будут идти весь 2020 год, а также традиционные Пушкинские праздники, мероприятия памяти И. Шварца, Ганнибала, «Лукоморье», «Поющие трубы» «Литература и кино» и другие.

Участники встречи, обсуждая представленный план, говорили о необходимости шире проводить Дни славянской письменности, существеннее поддерживать глобальный творческий проект «Романсиада», театральные фестивали, поднять статус районного этапа конкурса «Юные дарования». Людмила Нещадим согласилась и подчеркнула, что деньги на реализацию всего запланированного есть – работникам культуры «нужно научиться работать в рамках программ».

- Нам нужно вместе посмотреть на знаковые события, ставшие брендом Гатчинского муниципального района, и решить, какие еще праздники, фестивали и конкурсы достойны включения в основной список районных и городских событий и соответствующей поддержки, - сказала Людмила Нещадим.

В 2020 году Гатчинский район объявлен библиотечной столицей Ленинградской области. Это значит, что у гатчинцев появляется возможность широко популяризировать свой богатый опыт, большой творческий потенциал и достойно представить свои библиотеки.

Участники заседания подняли вопрос о необходимости придать официальный статус «Аллее памяти» в Малых Колпанах. Это народная инициатива жителей деревни. Они в прошлом году своими силами перед Днем Победы посадили вдоль виадука деревья в память о своих родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, и установили памятные таблички.

- Хорошая идея должна жить долго. Мы с радостью присоединимся к акции и посадим там новые деревья, но должно быть все юридически оформлено. Для этого нужно решить вопрос с землей, - посоветовала Ольга Карпинская. Ее поддержали и коллеги, и администрация.

На заседании совета также было решено продолжить работу по созданию памятника композитору Ипполитову-Иванову у здания детской музыкальной школы. Художественное панно «Бессмертный полк» у кинотеатра «Победа» в Гатчине пополнится новыми фотографиями участников Великой Отечественной войны

До середины февраля планируется собрать предложения по историческим усадьбам Гатчинского района - объектам культурного наследия, находящимся в аварийном состоянии.

Следующее заседание совета по культуре при администрации Гатчинского района решено посвятить как раз вопросам сохранения исторического наследия.



