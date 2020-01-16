Совет по культуре: о планах и приоритетах

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Культура - одно из приоритетных направлений работы Гатчинского района. Для нас
принципиально важно продолжать сохранять уже сложившиеся традиции, при этом мы
сейчас должны быть современными во всех смыслах, - сказала, обращаясь к членам
совета по культуре, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. -
Мы рассчитываем на ваше видение дальнейшего развития культуры, рассчитываем на
ваш опыт и знания. Нам это крайне важно при формировании программ на ближайшие
пять лет. Наступивший год для нас очень ответственный. Наша страна отмечает 75
лет Великой Победы, и на территории Гатчинского района мы должны реализовать
много программ, надеемся на вашу поддержку и ждем предложений.
Исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Мария Титова познакомила участников заседания с планом основных районных и городских мероприятий. Это – акции, проекты, фестивали, посвященные 75-летию Победы, которые будут идти весь 2020 год, а также традиционные Пушкинские праздники, мероприятия памяти И. Шварца, Ганнибала, «Лукоморье», «Поющие трубы» «Литература и кино» и другие.
Участники
встречи, обсуждая представленный план, говорили о необходимости шире проводить
Дни славянской письменности, существеннее поддерживать глобальный творческий
проект «Романсиада», театральные фестивали, поднять статус районного этапа
конкурса «Юные дарования». Людмила Нещадим согласилась и подчеркнула, что
деньги на реализацию всего запланированного есть – работникам культуры «нужно
научиться работать в рамках программ».
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Нам нужно вместе посмотреть на знаковые события, ставшие брендом Гатчинского муниципального
района, и решить, какие еще праздники, фестивали и конкурсы достойны включения
в основной список районных и городских событий и соответствующей поддержки, -
сказала Людмила Нещадим.
В
2020 году Гатчинский район объявлен библиотечной столицей Ленинградской
области. Это значит, что у гатчинцев появляется возможность широко
популяризировать свой богатый опыт, большой творческий потенциал и достойно
представить свои библиотеки.
Участники
заседания подняли вопрос о необходимости придать официальный статус «Аллее
памяти» в Малых Колпанах. Это народная инициатива жителей деревни. Они в
прошлом году своими силами перед Днем Победы посадили вдоль виадука деревья в
память о своих родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
установили памятные таблички.
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Хорошая идея должна жить долго. Мы с радостью присоединимся к акции и посадим
там новые деревья, но должно быть все юридически оформлено. Для этого нужно
решить вопрос с землей, - посоветовала Ольга Карпинская. Ее поддержали и коллеги,
и администрация.
На
заседании совета также было решено продолжить работу по созданию памятника
композитору Ипполитову-Иванову у здания детской музыкальной школы.
Художественное панно «Бессмертный полк» у кинотеатра «Победа» в Гатчине
пополнится новыми фотографиями участников Великой Отечественной войны
До
середины февраля планируется собрать предложения по историческим усадьбам
Гатчинского района - объектам культурного наследия, находящимся в аварийном
состоянии.
Следующее
заседание совета по культуре при администрации Гатчинского района решено
посвятить как раз вопросам сохранения исторического наследия.