В Гатчинском районе на пожаре погиб человек

7 января в деревне Старицы на территории очистных сооружений выгорело строение. На месте пожара обнаружен труп человека. Проводится дознание. В тот же день в посёлке Сусанино выгорела изнутри частная баня, на рядом стоящем доме оплавился сайдинг. Со слов владельца бани, за несколько часов до пожара они мылись в бане, после чего пошли домой. Через некоторое время ему позвонил сосед и сказал, что со стороны бани идёт дым. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

8 января в деревне Старое Колено сгорела хозпостройка. Аналогичный пожар произошёл 10 января в садоводстве «Строганово» массива «Строганово». Причина пожаров устанавливается.

10 января в деревне Грязно сгорела часть дома. Известно, что в течение нескольких лет строение не эксплуатировалось.

12 января в садоводстве «Горизонт» массива «Строганово» сгорел дачный дом. Проводится проверка.

В тот же день в садоводстве «Корвет» массива «Красницы» в дачном доме выгорела кровля и мансардный этаж.

13 января в Вырице сгорела баня. Проводится проверка.

ОНД и ПР Гатчинского района ГУ МЧС