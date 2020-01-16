В Гатчинском районе на пожаре погиб человек

7 января в деревне Старицы на территории очистных сооружений выгорело строение. На месте пожара обнаружен труп человека. Проводится дознание. В тот же день в посёлке Сусанино выгорела изнутри частная баня, на рядом стоящем доме оплавился сайдинг. Со слов владельца бани, за несколько часов до пожара они мылись в бане, после чего пошли домой. Через некоторое время ему позвонил сосед и сказал, что со стороны бани идёт дым. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
8
января в деревне Старое Колено сгорела хозпостройка. Аналогичный пожар
произошёл 10 января в садоводстве «Строганово» массива «Строганово». Причина
пожаров устанавливается.
10
января в деревне Грязно сгорела часть дома. Известно, что в течение нескольких
лет строение не эксплуатировалось.
12
января в садоводстве «Горизонт» массива «Строганово» сгорел дачный дом.
Проводится проверка.
В тот же день в садоводстве «Корвет» массива
«Красницы» в дачном доме выгорела кровля и мансардный этаж.
13
января в Вырице сгорела баня. Проводится проверка.
ОНД
и ПР Гатчинского района ГУ МЧС