Ёлка добра и милосердия

Дарить добро и радость детям — что может быть лучше и приятнее? К организации детских праздников для своих подопечных семей сотрудники фонда «Благо Дари» подходят не просто с ответственностью, но и с большой любовью. Новогодняя елка — это всегда радость и чудо, даже для тех, кто, повзрослев, начинает сомневаться в этих самых чудесах. И все же, чудеса случаются: для тех, чьи сердца полны любви, нет ничего невозможного!

На этот раз в гости к ребятишкам пришли затейница-Снегурочка и озорной Карлсон (в их роли выступили давние друзья фонда — аниматоры Марина Лебедь и Елена Афанасьева). Вместе с ними дети водили традиционные хороводы, танцевали, играли, участвовали в цирковом представлении. Повеселились на славу, а в конце праздника ребятишек пригласили на сладкий стол с компотом и пирожками.

Никто из детей не ушел без вкусного сюрприза: средства на сладкие подарки для детей фонд «Благо Дари» собрал во время благотворительной ярмарки, прошедшей накануне Нового года.

Фонд «Благо Дари» благодарит всех, кто помог провести этот замечательный детский праздник — аниматоров Марину Лебедь и Елену Афанасьеву, фотографов Татьяну Стороженко и Ольгу Гусеву, тех, кто жертвовал, собирал и комплектовал сладкие подарки, тех, кто пожертвовал средства и время на организацию сладкого стола для детей, тех, кто следил за чистотой, и тех, кто организовывал пространство до и после праздника.

«Все мы сотворили сегодня чудо! - написано на страничке фонда «Благо Дари» во ВКонтакте. - Мы хотим, чтобы вы понимали, что почти сто благодарных детских сердец сегодня бились радостнее и веселее благодаря вам, дорогие волонтеры и жертвователи. Мы подарили это чудо детям, и это прекрасно!.. Мы желаем вам в наступившем году всего самого доброго и очень надеемся, что желание творить добро будет жить в вашем сердце каждый день, каждый час — без оглядки, тяжелых рефлексий и взвешиваний. Помогать легко и приятно, мы не устанем это повторять, потому что это - правда! Оставайтесь с нами!»



