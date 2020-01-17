Ёлка добра и милосердия

Дарить добро и радость
детям — что может быть лучше и приятнее? К организации детских праздников для своих
подопечных семей сотрудники фонда «Благо Дари» подходят не просто с
ответственностью, но и с большой любовью. Новогодняя елка — это всегда радость
и чудо, даже для тех, кто, повзрослев, начинает сомневаться в этих самых
чудесах. И все же, чудеса случаются: для тех, чьи сердца полны любви, нет
ничего невозможного!
На этот раз в гости к
ребятишкам пришли затейница-Снегурочка и озорной Карлсон (в их роли выступили
давние друзья фонда — аниматоры Марина Лебедь и Елена Афанасьева). Вместе с
ними дети водили традиционные хороводы, танцевали, играли, участвовали в
цирковом представлении. Повеселились на славу, а в конце праздника ребятишек
пригласили на сладкий стол с компотом и пирожками.
Никто из детей не ушел
без вкусного сюрприза: средства на сладкие подарки для детей фонд «Благо Дари»
собрал во время благотворительной ярмарки, прошедшей накануне Нового года.
Фонд «Благо Дари»
благодарит всех, кто помог провести этот замечательный детский праздник —
аниматоров Марину Лебедь и Елену Афанасьеву, фотографов Татьяну Стороженко и
Ольгу Гусеву, тех, кто жертвовал, собирал и комплектовал сладкие подарки, тех,
кто пожертвовал средства и время на организацию сладкого стола для детей, тех,
кто следил за чистотой, и тех, кто организовывал пространство до и после праздника.
«Все мы сотворили сегодня
чудо! - написано на страничке фонда «Благо Дари» во ВКонтакте. - Мы хотим,
чтобы вы понимали, что почти сто благодарных детских сердец сегодня бились
радостнее и веселее благодаря вам, дорогие волонтеры и жертвователи. Мы подарили
это чудо детям, и это прекрасно!.. Мы желаем вам в наступившем году всего
самого доброго и очень надеемся, что желание творить добро будет жить в вашем
сердце каждый день, каждый час — без оглядки, тяжелых рефлексий и взвешиваний.
Помогать легко и приятно, мы не устанем это повторять, потому что это - правда!
Оставайтесь с нами!»