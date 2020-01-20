Гатчинский День Победы

22 января состоится автопробег Памяти и Мужества для молодежи города. Маршрут автопробега: Гатчина – Пижма - Войсковицы – Борницы Новый Учхоз – Гатчина. Ребята посетят памятные места Гатчинского района в сопровождении экскурсовода, который расскажет историю Гатчинского района в годы Великой Отечественной войны.

24 января в Гатчине пройдут митинги и возложения цветов к памятникам. В 10.00 - парк «Сильвия», памятник комсомольцам-подпольщикам, 10.45 – Корпиковское шоссе, памятник защитникам Ленинградского неба, 11.30 – Тосненская ветка, 48 км, памятник погибшим в концлагерях в 1941-1944 гг., 11.30 – Павловский собор, памятник малолетним узникам – жертвам фашистских концлагерей. Череда памятных акций завершится митингом у памятника воинам-освободителям города Гатчины на площади Победы в 12.30.

31 января в 13.30 в Гатчине у стелы «Город воинской славы» состоится возложение памятных гирлянд и цветов к стеле.

В связи с проведением мероприятия 24 января в Гатчине будет временно ограничено движение транспортных средств: с 11.30 до 13.30 – Революционный пер.; с 11.30 до 13.30 – ул. Красная от ул. Соборной до ул. Достоевского.