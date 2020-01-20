Один ребёнок ограбил другого

Один ребёнок ограбил другого

В Гатчинском районе ограбили подростка. Неизвестный злоумышленник отнял у школьника кроссовки.

Рубрики : Криминал     20 Jan 2020

11-го января, в половине одиннадцатого вечера, в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение от оператора газовой заправки на Киевском шоссе. К ней обратился молодой человек, которого ограбили. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила, что жертвой грабителя стал 15-летний ребенок. Около девяти вечера, недалеко от автобусной остановки «Малое Верево», преступник прыснул ему в лицо перцовым газом из баллончика и отнял пакет с кроссовками стоимостью 2500 рублей.

Приметы грабителя: на вид лет 17, рост 170-175 см, худощавый, славянской внешности, темноволосый, с короткой стрижкой. Щеки впалые, глаза выпуклые. Одет в серый короткий пуховик, темные брюки и кроссовки.

Заявление подала мать ограбленного девятиклассника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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