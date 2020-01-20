Один ребёнок ограбил другого

11-го января, в
половине одиннадцатого вечера, в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение
от оператора газовой заправки на Киевском шоссе. К ней обратился молодой
человек, которого ограбили. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место,
установила, что жертвой грабителя стал 15-летний ребенок. Около девяти вечера,
недалеко от автобусной остановки «Малое Верево», преступник прыснул ему в лицо
перцовым газом из баллончика и отнял пакет с кроссовками стоимостью 2500
рублей.
Приметы грабителя:
на вид лет 17, рост 170-175 см, худощавый, славянской внешности, темноволосый,
с короткой стрижкой. Щеки впалые, глаза выпуклые. Одет в серый короткий
пуховик, темные брюки и кроссовки.
Заявление подала
мать ограбленного девятиклассника. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.