Саночник Семён Павличенко из Гатчины начал год с победы

Саночник Семён Павличенко из Гатчины начал год с победы

Спортсмен из Ленинградской области завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по санному спорту. Состязания в норвежском Лиллехаммере завершились 19 января.

Рубрики : Спорт     20 Jan 2020

В соревнованиях мужчин в одноместных санях лучший результат у россиян показал саночник из Ленинградской области Семён Павличенко. По результатам двух попыток его время составило 1 минуту 37,911 секунды. Итальянцу Доминику Фишналлеру, взявшему золото, ленинградец уступил чуть больше одной десятой секунды. На третьем месте – ещё один россиянин Роман Репилов.

Чемпионат Европы 2020 по санному спорту для сборной России выдался удачным. Команда заняла первое место в общем зачёте по числу завоёванных наград. У россиян две золотые медали (в соревнованиях «двоек» и соревнованиях женщин), а также одна серебряная награда и три бронзовых. Итальянцы и австрийцы поделили второе и третье место общекомандном зачёте.

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