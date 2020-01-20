Саночник Семён Павличенко из Гатчины начал год с победы

В соревнованиях мужчин в одноместных санях
лучший результат у россиян показал саночник из Ленинградской области Семён
Павличенко. По результатам двух попыток его время составило 1 минуту 37,911
секунды. Итальянцу Доминику Фишналлеру, взявшему золото, ленинградец уступил
чуть больше одной десятой секунды. На третьем месте – ещё один россиянин Роман
Репилов.
Чемпионат Европы 2020 по санному спорту
для сборной России выдался удачным. Команда заняла первое место в общем зачёте
по числу завоёванных наград. У россиян две золотые медали (в соревнованиях
«двоек» и соревнованиях женщин), а также одна серебряная награда и три
бронзовых. Итальянцы и австрийцы поделили второе и третье место общекомандном
зачёте.