Без холодной воды 22 января

В связи с ремонтными работами 22 января с 09.00 до окончания работ в Гатчине будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

- ул. Чкалова, д. 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 2 (школа №4), 4, 6, 6а, 6б, 8б, 10, 10а, 10б, 16а, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а,

- ул. Л. Шмидта, д. 2, 3, 4, 6,

- ул. К. Маркса, д. 10а (дет. сад №23), 12а, 1, 6, 1а,

- здание Варшавского вокзала,

- микрорайон Загвоздка: ул. Герцена, ул. Толстого, ул. Нади Федоровой, ул. Детскосельская, ул. Багажная, ул. Варшавская, ул. Кольцова, ул. Ополченцев Балтийцев, АЗС.