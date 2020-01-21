Без холодной воды 22 января

В
связи с ремонтными работами 22 января с 09.00 до окончания работ в Гатчине будет
отключена подача холодного водоснабжения по адресам:
- ул.
Чкалова, д. 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 2 (школа №4), 4, 6, 6а, 6б, 8б, 10,
10а, 10б, 16а, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а,
- ул.
Л. Шмидта, д. 2, 3, 4, 6,
- ул.
К. Маркса, д. 10а (дет. сад №23), 12а, 1, 6, 1а,
- здание
Варшавского вокзала,
-
микрорайон Загвоздка: ул. Герцена, ул. Толстого, ул. Нади Федоровой, ул.
Детскосельская, ул. Багажная, ул. Варшавская, ул. Кольцова, ул. Ополченцев
Балтийцев, АЗС.