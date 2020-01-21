Помним своих героев

Гатчина, захваченная фашистами в первой половине сентября 1941 года, больше двух лет ждала освобождения. 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская наступательная операция войск Ленинградского фронта. Красное Село и его окрестности стали ареной кровопролитных боев, которые длились трое суток. Утром 17 января развернулось решающее сражение за Красное Село, и уже к вечеру 19 января 1944 года город был полностью освобождено от врага. Именно с освобождения Красного Села началось освобождение Ленинграда от блокады, а Гатчинского района от фашистской оккупации.

В 11 часов в Красном Селе на ул. Бронетанковой прошел митинг у мемориальной доски герою Советского Союза, Почетному гражданину Гатчинского района Александру Мнацаканову. На митинге выступили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский, профессор, доктор исторических наук Вреж Арутюнян, Почетный гражданин города Гатчины, депутат города Юрий Назаров.

- Эта доска была открыта по инициативе гатчинцев 15 лет назад, 5 мая 2005 года, в честь командира передовой танковой роты, которая с кровопролитными боями первой ворвалась в Красное Село и в дальнейшем с боями освободила Гатчинский район. Окружив фашистов, рота Мнацаканова соединилась со 2-й Ударной армией. Барельеф мемориальной доски выполнил житель Гатчины, скульптор Юрий Кузнецов, - напомнил Юрий Назаров, один из всех присутствовавших знавший лично Александр Мнацаканова.

В торжественном мероприятии приняли участие студенты технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий со своими наставниками, а также волонтеры и дошкольники.

Делегация Гатчины возложила цветы и сделала фотографию на память.

Затем гатчинцы присутствовали на митинге у мемориала «Братское воинское захоронение», где прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 76-й годовщины освобождения Красное Село от фашистских захватчиков и Дню прорыва блокады Ленинграда.