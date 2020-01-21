Помним своих героев

Гатчина, захваченная фашистами в первой половине
сентября 1941 года, больше двух лет ждала освобождения. 14 января 1944 года
началась Красносельско-Ропшинская наступательная операция войск Ленинградского
фронта. Красное Село и его окрестности стали ареной
кровопролитных боев, которые длились трое суток. Утром 17 января развернулось
решающее сражение за Красное Село, и уже к вечеру 19 января 1944 года город был
полностью освобождено от врага. Именно с освобождения Красного Села началось
освобождение Ленинграда от блокады, а Гатчинского района от фашистской
оккупации.
В 11 часов в Красном Селе на ул.
Бронетанковой прошел митинг у мемориальной доски герою Советского Союза,
Почетному гражданину Гатчинского района Александру Мнацаканову. На митинге
выступили депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений
Никольский, профессор, доктор исторических наук Вреж Арутюнян, Почетный гражданин
города Гатчины, депутат города Юрий Назаров.
- Эта доска была открыта по инициативе
гатчинцев 15 лет назад, 5 мая 2005 года, в честь командира передовой танковой
роты, которая с кровопролитными боями первой ворвалась в Красное Село и в
дальнейшем с боями освободила Гатчинский район. Окружив фашистов, рота
Мнацаканова соединилась со 2-й Ударной армией. Барельеф мемориальной доски
выполнил житель Гатчины, скульптор Юрий Кузнецов, - напомнил Юрий Назаров, один
из всех присутствовавших знавший лично Александр Мнацаканова.
В торжественном мероприятии приняли участие студенты
технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и
технологий со своими наставниками, а также волонтеры и дошкольники.
Делегация Гатчины возложила цветы и сделала
фотографию на память.
Затем гатчинцы
присутствовали на митинге у мемориала «Братское воинское захоронение», где
прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 76-й годовщины освобождения Красное Село
от фашистских захватчиков и Дню прорыва блокады Ленинграда.