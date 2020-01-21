Центрам культуры на селе – особое внимание

В программу попали четыре дома культуры в поселках Войсковицы, Сяськелево, Пудость и Новый Свет. В настоящий момент ведётся работа по подготовке и утверждению актуальных смет на проведение ремонтных работ.

В Войсковицах планируется отремонтировать все внутренние помещения, частично благоустроить территорию вокруг Центра культуры и спорта. На 2021 год запланирован ремонт фасада и центрального входа. Глава районной администрации отметила, что также необходимо решить вопрос с обустройством стадиона у Дома культуры, для чего обратиться в областной комитет по спорту для включения в программу.

В Сяськелевском информационно-досуговом центре предусмотрен ремонт спортивного зала, косметический ремонт части помещений, фасадные работы, капитальный ремонт части отопления.

В Пудостьском Доме культуры запланированы работы по ремонту фасадов, косметический ремонт всех помещений и электрики. Людмила Нещадим обратила внимание на прилегающую территорию и поручила продумать варианты благоустройства общественной территории.

В Новосветовском культурно-досуговом центре запланировали ремонт концертного зала и части кровли над ним. Людмила Нещадим подчеркнула, что также необходимо провести ревизию всех инженерных сетей Дома культуры.