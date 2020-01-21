Центрам культуры на селе – особое внимание

В программу попали четыре
дома культуры в поселках Войсковицы, Сяськелево, Пудость и Новый Свет. В
настоящий момент ведётся работа по подготовке и утверждению актуальных смет на
проведение ремонтных работ.
В Войсковицах планируется
отремонтировать все внутренние помещения, частично благоустроить территорию
вокруг Центра культуры и спорта. На 2021 год запланирован ремонт фасада и
центрального входа. Глава районной администрации отметила, что также необходимо
решить вопрос с обустройством стадиона у Дома культуры, для чего обратиться в
областной комитет по спорту для включения в программу.
В Сяськелевском
информационно-досуговом центре предусмотрен ремонт спортивного зала,
косметический ремонт части помещений, фасадные работы, капитальный ремонт части
отопления.
В Пудостьском Доме
культуры запланированы работы по ремонту фасадов, косметический ремонт всех
помещений и электрики. Людмила Нещадим обратила внимание на прилегающую
территорию и поручила продумать варианты благоустройства общественной
территории.
В Новосветовском
культурно-досуговом центре запланировали ремонт концертного зала и части кровли
над ним. Людмила Нещадим подчеркнула, что также необходимо провести ревизию
всех инженерных сетей Дома культуры.