Гатчинский «Ангел» победил на международном конкурсе

Международный фестиваль
искусств детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок
Санкт-Петербурга по художественному творчеству – Ассамблея Искусств» проходил в
Выставочном комплексе Союза художников Санкт-Петербурга с 30 декабря 2019 года
по 8 января 2020 года. Кубок России по художественному творчеству является
частью всемирного художественного проекта World Art Cup, который организовывает
аналогичные фестивали в Санкт-Петербурге, Минске, Братиславе, Лондоне, Ханое и
Пекине. Это позволяет лауреатам-победителям Кубка России по художественному
творчеству представить свои работы в других странах. Организаторами фестиваля
выступили Союз художников и мастеров современного искусства, «Европейский
художественный союз», продюсерский центр «Искусство будущего».
В фестивале принимали
участие дети, подростки, студенты и педагоги из разных регионов. Все работы,
прошедшие отбор, дополнительно участвовали в конкурсной программе и оценивались
членами национального и международного жюри. Участники фестиваля участвовали в
многочисленных мастер-классах и лекциях.
По итогам работы
авторитетного жюри 1-е место в конкурсе графики (номинация «Я в обществе»)
заняла работа учащегося Гатчинской детской художественной школы Александра
Фарулина «Ангел Златые Власы» (преподаватель Марина Фазанова).