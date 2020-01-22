Гатчинский «Ангел» победил на международном конкурсе

Международный фестиваль искусств детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок Санкт-Петербурга по художественному творчеству – Ассамблея Искусств» проходил в Выставочном комплексе Союза художников Санкт-Петербурга с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Кубок России по художественному творчеству является частью всемирного художественного проекта World Art Cup, который организовывает аналогичные фестивали в Санкт-Петербурге, Минске, Братиславе, Лондоне, Ханое и Пекине. Это позволяет лауреатам-победителям Кубка России по художественному творчеству представить свои работы в других странах. Организаторами фестиваля выступили Союз художников и мастеров современного искусства, «Европейский художественный союз», продюсерский центр «Искусство будущего».

В фестивале принимали участие дети, подростки, студенты и педагоги из разных регионов. Все работы, прошедшие отбор, дополнительно участвовали в конкурсной программе и оценивались членами национального и международного жюри. Участники фестиваля участвовали в многочисленных мастер-классах и лекциях.

По итогам работы авторитетного жюри 1-е место в конкурсе графики (номинация «Я в обществе») заняла работа учащегося Гатчинской детской художественной школы Александра Фарулина «Ангел Златые Власы» (преподаватель Марина Фазанова).