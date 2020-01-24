А у вас в квартире газ? Заключите договор!

В
многоквартирном фонде Гатчины и Гатчинского района проживают 72 190 человек,
имеющих газовое оборудование. Из них только 43 тысячи абонентов заключили
договора на его обслуживание. Сотрудники Гатчинского филиала газоснабжающей
организации проводят работу с населением, заключая примерно по одной тысяче договоров
в месяц, но этого недостаточно. Поэтому директор филиала Андрей Попов обратился
к главам администраций городских и сельских поселений оказать содействие в
решении этого вопроса.
В Гатчинском филиале АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» разработан график посещения
администраций поселений Гатчинского района. Сотрудники компании будут проводить
выездные приемы граждан для заключения договоров с собственниками квартир,
оснащенных газовым оборудованием.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим призвала коллег донести эту
информацию до жителей и активизировать работу по заключению договоров.
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К сожалению, в 2019 году в Гатчине и районе были зафиксированы несчастные случаи,
связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования внутри жилых помещений.
Этот вопрос сегодня находится на контроле Следственного управления УМВД РФ по
Гатчинскому району. Мы должны минимизировать возможные происшествия и проводить
совместную работу с жителями, управляющими компаниями и Гатчинским филиалом АО
«Газпром газораспределение», - отметила Людмила Нещадим.
В
ходе обсуждения вопроса глава администрации Сяськелевского поселения Елена
Федорова попросила Андрея Попова предупреждать о планирующемся выезде
специалистов для обслуживания газового оборудования не только управляющую
компанию, но и местную администрацию, чтобы как можно больше жителей знали о
предстоящем обследовании.
Глава
администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская также попросила
предоставить информацию, касающуюся обслуживания газового оборудования и
заключения договоров, чтобы распространить ее среди населения и в официальный
группах поселения в интернете.
- Распространение информации действительно важно, так как не редко бывает, что под видом газовщиков к жителям приходят мошенники. Поэтому, чем чаще мы будем информировать граждан, и чем больше людей будут знать о предстоящей проверке оборудования, тем лучше, - подчеркнула Людмила Нещадим.