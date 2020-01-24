А у вас в квартире газ? Заключите договор!

В многоквартирном фонде Гатчины и Гатчинского района проживают 72 190 человек, имеющих газовое оборудование. Из них только 43 тысячи абонентов заключили договора на его обслуживание. Сотрудники Гатчинского филиала газоснабжающей организации проводят работу с населением, заключая примерно по одной тысяче договоров в месяц, но этого недостаточно. Поэтому директор филиала Андрей Попов обратился к главам администраций городских и сельских поселений оказать содействие в решении этого вопроса.

В Гатчинском филиале АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» разработан график посещения администраций поселений Гатчинского района. Сотрудники компании будут проводить выездные приемы граждан для заключения договоров с собственниками квартир, оснащенных газовым оборудованием.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим призвала коллег донести эту информацию до жителей и активизировать работу по заключению договоров.

- К сожалению, в 2019 году в Гатчине и районе были зафиксированы несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования внутри жилых помещений. Этот вопрос сегодня находится на контроле Следственного управления УМВД РФ по Гатчинскому району. Мы должны минимизировать возможные происшествия и проводить совместную работу с жителями, управляющими компаниями и Гатчинским филиалом АО «Газпром газораспределение», - отметила Людмила Нещадим.

В ходе обсуждения вопроса глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова попросила Андрея Попова предупреждать о планирующемся выезде специалистов для обслуживания газового оборудования не только управляющую компанию, но и местную администрацию, чтобы как можно больше жителей знали о предстоящем обследовании.

Глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская также попросила предоставить информацию, касающуюся обслуживания газового оборудования и заключения договоров, чтобы распространить ее среди населения и в официальный группах поселения в интернете.

- Распространение информации действительно важно, так как не редко бывает, что под видом газовщиков к жителям приходят мошенники. Поэтому, чем чаще мы будем информировать граждан, и чем больше людей будут знать о предстоящей проверке оборудования, тем лучше, - подчеркнула Людмила Нещадим.



