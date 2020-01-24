В Волосовском районе найдено древнее захоронение

В Волосовском районе найдено древнее захоронение

При проведении работ по прокладке газопровода в деревне Большое Кикерино обнаружены человеческие останки и украшения, датированные XIV-XV веками.

Рубрики : Культура     24 Jan 2020

Археологи института истории материальной культуры РАН установили, что захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и сопровождаются ювелирными украшениями. Среди найденных предметов особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.

Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья.

Археологический памятник «Большое Кикерино 2. Грунтовый могильник» поставлен на учет комитетом по культуре Ленинградской области и внесен в список выявленных объектов культурного наследия. Газовики продолжили прокладку газопровода по другому маршруту.

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