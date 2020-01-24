В Волосовском районе найдено древнее захоронение

Археологи
института истории материальной культуры РАН установили, что захоронения
совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра и
сопровождаются ювелирными украшениями. Среди найденных предметов особую
ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с
изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также
железный гвоздь, предположительно, от гробовища.
Выявленный
объект археологического наследия содержит важную информацию о погребальном обряде,
антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре
населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья.
Археологический
памятник «Большое Кикерино 2. Грунтовый могильник» поставлен на учет комитетом
по культуре Ленинградской области и внесен в список выявленных объектов
культурного наследия. Газовики продолжили прокладку газопровода по другому
маршруту.