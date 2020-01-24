Землю - крестьянам

К
первому в 2020 году распределению земли для фермерских хозяйств приготовлено 99
участков в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.
Реализация
программы «Ленинградский гектар» стартовала в 2019 году. В рамках двух отборов
на конкурс было подано 52 заявки, 15 соискателей были признаны победителями.
Фермерские хозяйства будут выращивать картофель, овощи, чеснок, кормовые
культуры, разводить коров, коз и овец.
Победители
конкурса получают в аренду на льготных условиях земельные участки площадью до
10 га с последующим правом выкупа их в собственность. Так же они имеют право на
получение гранта в сумме до 3 млн рублей (включая единовременную помощь на
бытовое обустройство не более 500 тыс. рублей) и право на получение всех видов
субсидий, на которые могут претендовать сельхозтоваропроизводители.
В
бюджете региона на 2020 год на гранты участникам программы заложено 60 млн
рублей.
Ознакомиться
с перечнем земельных участков и условиями конкурса можно на сайте комитета по
агропромышленному комплексу. Заявки принимаются до 7 февраля.