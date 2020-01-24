Землю - крестьянам

К первому в 2020 году распределению земли для фермерских хозяйств приготовлено 99 участков в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

По программе «Ленинградский гектар» соискатели получают до 10 га земли и 3 млн рублей подъемных средств на организацию фермерских хозяйств в удаленных районах Ленинградской области. К участию приглашаются жители всех регионов России. Условием для получения земли является обоснованный бизнес-план, который претенденты защищают перед конкурсной комиссией. В отборе уже участвовали жители Ленинградской, Вологодской областей, города Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Коми и Тыва.

Реализация программы «Ленинградский гектар» стартовала в 2019 году. В рамках двух отборов на конкурс было подано 52 заявки, 15 соискателей были признаны победителями. Фермерские хозяйства будут выращивать картофель, овощи, чеснок, кормовые культуры, разводить коров, коз и овец.

Победители конкурса получают в аренду на льготных условиях земельные участки площадью до 10 га с последующим правом выкупа их в собственность. Так же они имеют право на получение гранта в сумме до 3 млн рублей (включая единовременную помощь на бытовое обустройство не более 500 тыс. рублей) и право на получение всех видов субсидий, на которые могут претендовать сельхозтоваропроизводители.

В бюджете региона на 2020 год на гранты участникам программы заложено 60 млн рублей.

Ознакомиться с перечнем земельных участков и условиями конкурса можно на сайте комитета по агропромышленному комплексу. Заявки принимаются до 7 февраля.