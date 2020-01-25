Помним! Гордимся!

Участниками торжественно-траурного митинга стали ветераны и школьники, руководители администрации и депутаты, представители общественных организаций и политических партий.

«Сегодня сложно переоценить подвиг солдат советской армии и жителей города. Мы чтим память жителей Гатчины и Гатчинского района, ставших жертвами нацистской оккупации. Давайте все вместе склоним головы в знак огромного уважения к подвигу гатчинцев, наших партизан и воинов, защищавших и освобождавших родную землю. Вечная Вам слава и низкий поклон!» - сказала глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим. Она отметила, что сегодня задача властей – окружить ветеранов заботой и вниманием и достойно подготовиться к празднованию 75-летия Великой Победы.

Фото Ольги Фирсовой