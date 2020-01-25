Помним! Гордимся!

Участниками
торжественно-траурного митинга стали ветераны и школьники, руководители
администрации и депутаты, представители общественных организаций и политических
партий.
«Сегодня
сложно переоценить подвиг солдат советской армии и жителей города. Мы чтим
память жителей Гатчины и Гатчинского района, ставших жертвами нацистской
оккупации. Давайте все вместе склоним головы в знак огромного уважения к
подвигу гатчинцев, наших партизан и воинов, защищавших и освобождавших родную
землю. Вечная Вам слава и низкий поклон!» - сказала глава администрации
Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим. Она отметила, что сегодня
задача властей – окружить ветеранов заботой и вниманием и достойно
подготовиться к празднованию 75-летия Великой Победы.
Фото Ольги Фирсовой