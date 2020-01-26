Вечная слава защитникам и освободителям Гатчины!

Вечером 26 января 1944 года Москва салютовала
освободителям города 12 артиллерийскими залпами. 120, 201 и 291-я стрелковые,
18-я артиллерийская и другие дивизии стали называться Гатчинскими.
В боях за овладение городом Гатчина отличились
войска генерал-полковника Масленникова, генерал-майора Тихонова, генерал-майора
Анисимова, генерал-майора Трубачева, генерал-майора Ратова, генерал-майора
Зайончковского, генерал-майора Якутовича, полковника Лященко, полковника
Бурмистрова, полковника Батлука, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Одинцова, генерал-майора артиллерии Михалкина, полковника Рогозина, полковника
Знаменского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Баранова, полковника
Жукова, летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-лейтенанта
авиации Самохина, саперы полковника Руя и подполковника Ломачинского.
По случаю Дня
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко направил гатчинцам поздравление:
«Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Гатчины и
Гатчинского района! Уважаемые ленинградцы!
26 января мы отмечаем памятную дату — День
освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе
Красносельско-Ропшинской операции.
Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым
испытанием для жителей оккупированной нацистами Гатчины (в ту пору —
Красногвардейска). На территории города действовал печально известный
концлагерь, Гатчина претерпела огромные разрушения, ее историческое наследие
было разграблено и уничтожено, безмерные страдания выпали на долю наших
соотечественников, оказавшихся в фашистской неволе.
Навсегда вошли в историю герои гатчинского подполья
— отважные люди, организовавшие сопротивление нацистам, спасавшие
военнопленных, помогавшие партизанам, делавшие все возможное, чтобы приблизить
час Великой Победы.
Сегодня, когда мы отмечаем 76-ю годовщину со дня
освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, призываю ленинградцев
почтить память всех гатчинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны —
простых жителей, героев-подпольщиков, партизан. И, конечно, почтить память
наших воинов, отдавших жизнь в боях за Гатчину, в битве за Ленинград.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны!
Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам и
освободителям Родины!»
Поздравление
руководителей Гатчины – главы города Виталий Филоненко и главы администрации
Людмилы Нещадим:
«Дорогие земляки, Ггатчинцы!
76 лет назад, 26 января 1944 года, в нашем городе
начался новый отсчет истории. В ходе Красносельско-Ропшинской операции Гатчину
освободили от фашистских оккупантов. Сегодня сложно переоценить подвиг солдат
советской армии и жителей города. Бойцов, освободивших Гатчину от врага,
встретили руины и измученные, но непокоренные люди – гатчинское подполье до
последнего боролось с захватчиками. Бои за освобождение Гатчины шли в течение
нескольких суток с 21 по 25 января.
Сегодня в местах, где проходили сражения, находятся
братские могилы советских воинов-освободителей, открыты памятники Боевой славы,
установлены мемориальные доски. В память о событиях 76 летней давности, как и
26 января 1944 года на балконе пожарной каланчи Съезжего дома, ныне здании
полиции на ул. Красная, дом 5 развивается Красное знамя.
Сегодня мы чтим память жителей Гатчины и Гатчинского
района, ставших жертвами нацистской оккупации. Давайте все вместе склоним
головы в знак огромного уважения к подвигу гатчинцев, наших партизан и воинов,
защищавших и освобождавших родную землю. Вечная им слава и низкий поклон!
Крепкого здоровья, спокойствия и благополучия!»