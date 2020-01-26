Вечная слава защитникам и освободителям Гатчины!

Вечером 26 января 1944 года Москва салютовала освободителям города 12 артиллерийскими залпами. 120, 201 и 291-я стрелковые, 18-я артиллерийская и другие дивизии стали называться Гатчинскими.

В боях за овладение городом Гатчина отличились войска генерал-полковника Масленникова, генерал-майора Тихонова, генерал-майора Анисимова, генерал-майора Трубачева, генерал-майора Ратова, генерал-майора Зайончковского, генерал-майора Якутовича, полковника Лященко, полковника Бурмистрова, полковника Батлука, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Одинцова, генерал-майора артиллерии Михалкина, полковника Рогозина, полковника Знаменского, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Баранова, полковника Жукова, летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-лейтенанта авиации Самохина, саперы полковника Руя и подполковника Ломачинского.

По случаю Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко направил гатчинцам поздравление:

«Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района! Уважаемые ленинградцы!

26 января мы отмечаем памятную дату — День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.

Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для жителей оккупированной нацистами Гатчины (в ту пору — Красногвардейска). На территории города действовал печально известный концлагерь, Гатчина претерпела огромные разрушения, ее историческое наследие было разграблено и уничтожено, безмерные страдания выпали на долю наших соотечественников, оказавшихся в фашистской неволе.

Навсегда вошли в историю герои гатчинского подполья — отважные люди, организовавшие сопротивление нацистам, спасавшие военнопленных, помогавшие партизанам, делавшие все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы.

Сегодня, когда мы отмечаем 76-ю годовщину со дня освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, призываю ленинградцев почтить память всех гатчинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны — простых жителей, героев-подпольщиков, партизан. И, конечно, почтить память наших воинов, отдавших жизнь в боях за Гатчину, в битве за Ленинград.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны!

Вечная память погибшим! Вечная слава защитникам и освободителям Родины!»

Поздравление руководителей Гатчины – главы города Виталий Филоненко и главы администрации Людмилы Нещадим:

«Дорогие земляки, Ггатчинцы!

76 лет назад, 26 января 1944 года, в нашем городе начался новый отсчет истории. В ходе Красносельско-Ропшинской операции Гатчину освободили от фашистских оккупантов. Сегодня сложно переоценить подвиг солдат советской армии и жителей города. Бойцов, освободивших Гатчину от врага, встретили руины и измученные, но непокоренные люди – гатчинское подполье до последнего боролось с захватчиками. Бои за освобождение Гатчины шли в течение нескольких суток с 21 по 25 января.

Сегодня в местах, где проходили сражения, находятся братские могилы советских воинов-освободителей, открыты памятники Боевой славы, установлены мемориальные доски. В память о событиях 76 летней давности, как и 26 января 1944 года на балконе пожарной каланчи Съезжего дома, ныне здании полиции на ул. Красная, дом 5 развивается Красное знамя.

Сегодня мы чтим память жителей Гатчины и Гатчинского района, ставших жертвами нацистской оккупации. Давайте все вместе склоним головы в знак огромного уважения к подвигу гатчинцев, наших партизан и воинов, защищавших и освобождавших родную землю. Вечная им слава и низкий поклон! Крепкого здоровья, спокойствия и благополучия!»