Держим курс на Антарктиду

С кадетами седьмого
класса школы № 11 встретился Валерий Николаевич Максименко, имеющий за спиной
38-летний стаж работы в море на рыболовецких, торговых и
научно-исследовательских кораблях.
За период многолетнего
труда в мировом океане он пересёк экватор не менее 20 раз. О своём последнем
рейсе в Антарктиду (2019 г.) на судне «Академик Карпинский» полярной морской
геологоразведочной экспедиции и рассказал ребятам Валерий Николаевич.
В течение четырёх месяцев
В.Н. Максименко вёл дневник, записывал каждый пройденный день. В зимнее время -
самая благоприятная погода для экспедиции: море спокойное, ветер слабый. Весной
погодные условия менялись: порывистый ветер, штормящее море. В составе команды
было 30 моряков во главе с капитаном, из них пятеро молодых матросов, впервые
прошедших серьёзное испытание, а также 25 ученых. Экипажу предстояла суровая
работа в сложных климатических условиях при жаркой погоде в тропических
странах, во время штормов, держа курс на ледовый материк, толщина льда на
котором достигала пяти километров. Штурманам приходилось просчитывать каждую
милю движения судна в Атлантическом океане, чтобы избежать столкновения с
айсбергами. Научно-исследовательские работы проводились на определённом
расстоянии от Антарктиды.
Валерий Николаевич с
гордостью рассказал юным слушателям о том, что Антарктиду открыли российские
моряки. И в 2020 году исполнится 200 лет с того периода, когда в 1820 году
экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева подошла к берегам Антарктиды. В 1956 году
была открыта первая российская станция «Мирный», а в 1957 г. - станция
«Восток», которые работают и сегодня.
Под станцией «Восток»,
где температура воздуха опускается ниже 90 градусов, обнаружено озеро с пресной
водой. Это озеро - одно из крупнейших пресных водоёмов в мире. От В.Н.
Максименко ребята узнали о полезных ископаемых – нефтяных и газовых
месторождениях, о крупных залежах железных руд, угольных пластах, алмазах,
обнаруженных учеными на обнаженных территориях и подо льдом Антарктиды.
Рассказ сопровождался
показом цветных фотографий. В запасе у В.Н. Максименко ещё множество историй об
отважных моряках, устоявших во время штормов и ураганов в морях и океанах,
побывавших в дальних тропических странах. О нелёгком труде рыбаков Крайнего
Севера на рыболовецких малых судах. О самой большой рыбине, попавшейся в трал.
И о том, за какое время можно ошкерить 30 тонн рыбы в течение суток на борту
корабля. А также о полярной
ночи и северном сиянии.