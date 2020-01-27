Держим курс на Антарктиду

С кадетами седьмого класса школы № 11 встретился Валерий Николаевич Максименко, имеющий за спиной 38-летний стаж работы в море на рыболовецких, торговых и научно-исследовательских кораблях.

За период многолетнего труда в мировом океане он пересёк экватор не менее 20 раз. О своём последнем рейсе в Антарктиду (2019 г.) на судне «Академик Карпинский» полярной морской геологоразведочной экспедиции и рассказал ребятам Валерий Николаевич.

В течение четырёх месяцев В.Н. Максименко вёл дневник, записывал каждый пройденный день. В зимнее время - самая благоприятная погода для экспедиции: море спокойное, ветер слабый. Весной погодные условия менялись: порывистый ветер, штормящее море. В составе команды было 30 моряков во главе с капитаном, из них пятеро молодых матросов, впервые прошедших серьёзное испытание, а также 25 ученых. Экипажу предстояла суровая работа в сложных климатических условиях при жаркой погоде в тропических странах, во время штормов, держа курс на ледовый материк, толщина льда на котором достигала пяти километров. Штурманам приходилось просчитывать каждую милю движения судна в Атлантическом океане, чтобы избежать столкновения с айсбергами. Научно-исследовательские работы проводились на определённом расстоянии от Антарктиды.

Валерий Николаевич с гордостью рассказал юным слушателям о том, что Антарктиду открыли российские моряки. И в 2020 году исполнится 200 лет с того периода, когда в 1820 году экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева подошла к берегам Антарктиды. В 1956 году была открыта первая российская станция «Мирный», а в 1957 г. - станция «Восток», которые работают и сегодня.

Под станцией «Восток», где температура воздуха опускается ниже 90 градусов, обнаружено озеро с пресной водой. Это озеро - одно из крупнейших пресных водоёмов в мире. От В.Н. Максименко ребята узнали о полезных ископаемых – нефтяных и газовых месторождениях, о крупных залежах железных руд, угольных пластах, алмазах, обнаруженных учеными на обнаженных территориях и подо льдом Антарктиды.

Рассказ сопровождался показом цветных фотографий. В запасе у В.Н. Максименко ещё множество историй об отважных моряках, устоявших во время штормов и ураганов в морях и океанах, побывавших в дальних тропических странах. О нелёгком труде рыбаков Крайнего Севера на рыболовецких малых судах. О самой большой рыбине, попавшейся в трал. И о том, за какое время можно ошкерить 30 тонн рыбы в течение суток на борту корабля. А также о полярной ночи и северном сиянии.



