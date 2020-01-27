Юные профессионалы живут в Гатчине

Юные профессионалы живут в Гатчине

Самые профессиональные школьники учатся в Лужском, Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах, а также в Сосновом Бору — именно туда уехали золотые награды, завоеванные юными мастерами на IV региональном чемпионате «ЮниорПрофи».

Рубрики : Образование     27 Jan 2020

В соревнованиях, которые проходили на площадке Кировского политехнического техникума, участвовали 129 школьников и 70 экспертов из разных районов Ленинградской области.

В этом году школьники от 10 до 17 лет показывали свое мастерство по девяти компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн», «Медиакоммуникации», «Прототипирование», «Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Мехатроника», «Электроника», «Мобильная робототехника».

В компетенции «Прототипирование 10+» воспитанники Информационно-методического центра Гатчинского района Юлиана Петрова и Михаил Каратаев завоевали золотые награды. В компетенции «Прототипирование 14+» 1-е место завоевали Антон Зыков и Никита Романов. В компетенции «Инженерный дизайн CAD 10+» 1-е место заняли Анастасия Кучер и Василий Бойцов. В компетенции «Инженерный дизайн CAD 14+» серебро взяли Даниил Доронин и Данил Морозов.

Все победители регионального этапа могут претендовать на участие во Всероссийском технологическом фестивале PROFEST, который пройдет в Москве марте 2020 года.

 

 

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