Юные профессионалы живут в Гатчине

В соревнованиях, которые
проходили на площадке Кировского политехнического техникума, участвовали 129
школьников и 70 экспертов из разных районов Ленинградской области.
В этом году школьники от
10 до 17 лет показывали свое мастерство по девяти компетенциям: «Сетевое и
системное администрирование», «Инженерный дизайн», «Медиакоммуникации», «Прототипирование»,
«Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Мехатроника», «Электроника», «Мобильная
робототехника».
В компетенции «Прототипирование
10+» воспитанники Информационно-методического центра Гатчинского района Юлиана Петрова
и Михаил Каратаев завоевали золотые награды. В компетенции «Прототипирование 14+»
1-е место завоевали Антон Зыков и Никита Романов. В компетенции «Инженерный
дизайн CAD 10+» 1-е место заняли Анастасия Кучер и Василий Бойцов. В
компетенции «Инженерный дизайн CAD 14+» серебро взяли Даниил Доронин и Данил Морозов.
Все победители регионального этапа могут претендовать на участие во Всероссийском технологическом фестивале PROFEST, который пройдет в Москве марте 2020 года.