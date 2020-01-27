Коронавирус: в области усилен санитарный контроль, больных нет

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, региональное управление Роспотребнадзора организовало проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Во всех пунктах пропуска через госграницу, расположенных на территории Ленинградской области, усилен санитарно-карантинный контроль. Контролю с обязательной термометрией с использованием тепловизионного оборудования с начала года подверглось более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина КНР; лиц с подозрением на заболевание новым коронавирусом не выявлено. В пунктах пропуска и местах проведения массовых мероприятий усилен дезинфекционный режим.

Российским туристам при планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране назначения. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения рынков и зоопарков, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, использовать маски, а при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не заниматься самолечением.