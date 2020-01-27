Коронавирус: в области усилен санитарный контроль, больных нет

В связи с неблагополучной
ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, региональное управление
Роспотребнадзора организовало проведение комплекса противоэпидемических
мероприятий. Во всех пунктах пропуска через госграницу, расположенных на
территории Ленинградской области, усилен санитарно-карантинный контроль.
Контролю с обязательной термометрией с использованием тепловизионного
оборудования с начала года подверглось более 40 тысяч человек, в том числе 34
гражданина КНР; лиц с подозрением на заболевание новым коронавирусом не
выявлено. В пунктах пропуска и местах проведения массовых мероприятий усилен
дезинфекционный режим.
Российским туристам при
планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую
ситуацию в стране назначения. Тем, кто планирует посетить Китай,
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения рынков и зоопарков,
употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду,
использовать маски, а при первых признаках заболевания, обращаться за
медицинской помощью в лечебные организации, не заниматься самолечением.