Отдавая дань памяти

Ежегодно мы отмечаем это событие, но в свете вновь открывающихся исторических фактов каждый раз переживаем эту дату по-новому. В этот раз основной темой звучал вопрос: как же, каким образом, подвергаясь таким тяжелейшим, нечеловеческим испытаниям, людям всё же удавалось выживать?

Да, люди в те страшные дни подвергались поистине тяжелейшему испытанию на звание Человека. Все человеческие качества и чувства проходили проверку. По-разному было… И своим концертом мы этих людей благодарим, чествуем и желаем, оставшимся в живых, здоровья, благополучия и долгих лет мирной жизни.

После концерта все наши зрители прошли к памятному закладному камню, где состоялся митинг с возложением цветов. На митинге слова благодарности жителям блокадного Ленинграда выразили глава администрации Сусанинского поселения Е.В. Бордовская, общественный деятель Р.Х. Гостищева, член молодёжного совета Сусанинского сельского поселения Георгий Карчава, а также почетный житель муниципального образования Е.В. Вавилова.

Также прошла акция «Блокадный хлеб» в память о голодающих жителях блокадного Ленинграда. А после традиционной Минуты молчания жители Семрино зажгли поминальные свечи и возложили цветы. Мы выражаем огромную благодарность всем людям пришедшим на эти торжественные мероприятия. Всем, кто помнит и гордится!

Фото Николая Гатко