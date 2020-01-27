Отдавая дань памяти

Ежегодно мы отмечаем это
событие, но в свете вновь открывающихся исторических фактов каждый раз переживаем
эту дату по-новому. В этот раз основной темой звучал вопрос: как же, каким
образом, подвергаясь таким тяжелейшим, нечеловеческим испытаниям, людям всё же
удавалось выживать?
Да, люди в те страшные
дни подвергались поистине тяжелейшему испытанию на звание Человека. Все
человеческие качества и чувства проходили проверку. По-разному было… И своим
концертом мы этих людей благодарим, чествуем и желаем, оставшимся в живых,
здоровья, благополучия и долгих лет мирной жизни.
После концерта все наши
зрители прошли к памятному закладному камню, где состоялся митинг с возложением
цветов. На митинге слова благодарности жителям блокадного Ленинграда выразили глава
администрации Сусанинского поселения Е.В. Бордовская, общественный деятель Р.Х.
Гостищева, член молодёжного совета Сусанинского сельского поселения Георгий Карчава,
а также почетный житель муниципального образования Е.В. Вавилова.
Также прошла акция «Блокадный
хлеб» в память о голодающих жителях блокадного Ленинграда. А после традиционной
Минуты молчания жители Семрино зажгли поминальные свечи и возложили цветы. Мы
выражаем огромную благодарность всем людям пришедшим на эти торжественные
мероприятия. Всем, кто помнит и гордится!
Фото Николая Гатко