Пьяный «террорист»

Пьяный «террорист»

16-го января по телефону «02» в Войсковицкий отдел полиции поступи-ло сообщение от 51-летнего жителя деревни Жабино Евгения Н. Мужчина, назвав свое имя и адрес, заявил, что в Жабино готовится теракт: «через час все рванет, пострадает много людей».

Рубрики : Криминал     27 Jan 2020

Через три минуты на место происшествия – домой к гражданину Н. – выдвинулись дежурные наряды патрульно-постовой службы полиции, участковый и ответственные лица. Дверь квартиры на улице Героев Пограничников открыл пасынок телефонного хулигана. Молодой человек сообщил, что отчим работает в Петербурге монтажником в строительной организации. Судим не был, к административной ответственности не привлекался. Евгений Н. любит выпить, а пьяным домой с работы обычно не возвращается – остается в Петербурге. Где – неизвестно. На телефонные звонки «террорист» не отвечает, телефон находится в одном из районов Северной столицы.

Полиция проводит проверку.

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