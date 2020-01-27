Пьяный «террорист»

Через три минуты на место
происшествия – домой к гражданину Н. – выдвинулись дежурные наряды
патрульно-постовой службы полиции, участковый и ответственные лица. Дверь
квартиры на улице Героев Пограничников открыл пасынок телефонного хулигана.
Молодой человек сообщил, что отчим работает в Петербурге монтажником в
строительной организации. Судим не был, к административной ответственности не
привлекался. Евгений Н. любит выпить, а пьяным домой с работы обычно не
возвращается – остается в Петербурге. Где – неизвестно. На телефонные звонки
«террорист» не отвечает, телефон находится в одном из районов Северной столицы.
Полиция проводит
проверку.