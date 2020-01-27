Пьяный «террорист»

Через три минуты на место происшествия – домой к гражданину Н. – выдвинулись дежурные наряды патрульно-постовой службы полиции, участковый и ответственные лица. Дверь квартиры на улице Героев Пограничников открыл пасынок телефонного хулигана. Молодой человек сообщил, что отчим работает в Петербурге монтажником в строительной организации. Судим не был, к административной ответственности не привлекался. Евгений Н. любит выпить, а пьяным домой с работы обычно не возвращается – остается в Петербурге. Где – неизвестно. На телефонные звонки «террорист» не отвечает, телефон находится в одном из районов Северной столицы.

Полиция проводит проверку.