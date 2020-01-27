Школьники познакомились с наследием войны

«Ленрезерв» – общественная некоммерческая организация, в основе которой миллионная коллекция наследия времен Второй мировой войны. В музее представлены образцы раритетной военной и гражданской техники, уникальная коллекция оружия, амуниции, документов и знамен. Десять тысяч квадратных метров музея вмещают различные экспозиции, посвященные жизни нашей страны в годы Великой отечественной войны на фронте и в тылу.

Во вторник, 21 января, школьники и ветераны из Тайцев смогли познакомиться с интерактивной экспозицией музея «Блокадная улица», изучить линейку военной техники, поставляемой для Красной армии по ленд-лизу, увидеть работы объединения художников «Боевой карандаш», которые с первых дней войны создавали антифашистские плакаты и поднимали боевой настрой народа.

Гости выставки не просто осмотрели выставочные экспозиции, но и получили возможность задать интересующие вопросы смотрителям выставки, примерить каски, взять в руки боевое оружие, посидеть за рулем автомобиля.

Атмосфера блокадного города представлена настолько реалистично, что ветераны не смогли сдержать слез, а некоторые ученики школы после осмотра выставки оставили свои восхищенные мнения о посещении музея в книге отзывов.



