Школьники познакомились с наследием войны

«Ленрезерв» –
общественная некоммерческая организация, в основе которой миллионная коллекция
наследия времен Второй мировой войны. В музее представлены образцы раритетной
военной и гражданской техники, уникальная коллекция оружия, амуниции,
документов и знамен. Десять тысяч квадратных метров музея вмещают различные
экспозиции, посвященные жизни нашей страны в годы Великой отечественной войны
на фронте и в тылу.
Во вторник, 21 января,
школьники и ветераны из Тайцев смогли познакомиться с интерактивной экспозицией
музея «Блокадная улица», изучить линейку военной техники, поставляемой для
Красной армии по ленд-лизу, увидеть работы объединения художников «Боевой
карандаш», которые с первых дней войны создавали антифашистские плакаты и
поднимали боевой настрой народа.
Гости выставки не просто
осмотрели выставочные экспозиции, но и получили возможность задать интересующие
вопросы смотрителям выставки, примерить каски, взять в руки боевое оружие,
посидеть за рулем автомобиля.
Атмосфера блокадного города представлена настолько реалистично, что ветераны не смогли сдержать слез, а некоторые ученики школы после осмотра выставки оставили свои восхищенные мнения о посещении музея в книге отзывов.