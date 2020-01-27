«Татьянин день» в Ладоге

Организатором фестиваля
выступил Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
«Ладога» при поддержке органов местного самоуправления.
На фестивале были
представлены фольклорные коллективы, занимающиеся изучением и возрождением
народных праздников, песенно-хореографических традиций культуры России, из
Всеволожского района, Кингисеппа, Пикалево, Киришей, Светогорска, Лодейного
поля и Гатчины.
В своих выступлениях
участники знакомили членов жюри и зрителей с народными обрядами. Елизаветинский
коллектив поделился своим видением Святочных гуляний: с колядками, ряжеными,
играми и песнями. Подобные фестивали – это возможность познакомиться,
поделиться опытом, узнать, чем живёт наша большая и дружная фольклорная
областная семья.
Впервые на фестивале
проводились конкурсные выступления в рамках областного конкурса «Песенный
звездопад» - в номинации народный вокал. Наш коллектив принял участие в
конкурсных выступлениях. Наши ребята не потерялись в более старшей возрастной
группе, выступили достойно и заняли 3-е место.
С сольной программой
выступила солистка нашего коллектива Елизавета Маркова и заняла 1-ое место в
своей возрастной группе. А соревноваться здесь было с кем! Это почётно вдвойне,
так как о таком жюри можно было только мечтать. В его составе - М.А. Кузнецова,
доцент кафедры русского народного песенного искусства СПб Государственного
института культуры; Т.Н. Попушина, заведующая сектором вокально-хорового и
оркестрового искусства ГБУК ЛО «Дома народного творчества»; В.И. Леньшина, член
организационного комитета культуры СПб, солистка ансамбля «Маков цвет».
Из Ладоги коллектив
вернулся уставший, но с четырьмя грамотами финалистов и двумя дипломами
лауреатов областного фольклорного фестиваля-конкурса «Ладожка». Нам остаётся
только поздравить коллектив с успешным выступлением и поблагодарить ВСЕХ, кто
помогал и поддерживал!