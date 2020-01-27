«Татьянин день» в Ладоге

Организатором фестиваля выступил Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» при поддержке органов местного самоуправления.

На фестивале были представлены фольклорные коллективы, занимающиеся изучением и возрождением народных праздников, песенно-хореографических традиций культуры России, из Всеволожского района, Кингисеппа, Пикалево, Киришей, Светогорска, Лодейного поля и Гатчины.

В своих выступлениях участники знакомили членов жюри и зрителей с народными обрядами. Елизаветинский коллектив поделился своим видением Святочных гуляний: с колядками, ряжеными, играми и песнями. Подобные фестивали – это возможность познакомиться, поделиться опытом, узнать, чем живёт наша большая и дружная фольклорная областная семья.

Впервые на фестивале проводились конкурсные выступления в рамках областного конкурса «Песенный звездопад» - в номинации народный вокал. Наш коллектив принял участие в конкурсных выступлениях. Наши ребята не потерялись в более старшей возрастной группе, выступили достойно и заняли 3-е место.

С сольной программой выступила солистка нашего коллектива Елизавета Маркова и заняла 1-ое место в своей возрастной группе. А соревноваться здесь было с кем! Это почётно вдвойне, так как о таком жюри можно было только мечтать. В его составе - М.А. Кузнецова, доцент кафедры русского народного песенного искусства СПб Государственного института культуры; Т.Н. Попушина, заведующая сектором вокально-хорового и оркестрового искусства ГБУК ЛО «Дома народного творчества»; В.И. Леньшина, член организационного комитета культуры СПб, солистка ансамбля «Маков цвет».

Из Ладоги коллектив вернулся уставший, но с четырьмя грамотами финалистов и двумя дипломами лауреатов областного фольклорного фестиваля-конкурса «Ладожка». Нам остаётся только поздравить коллектив с успешным выступлением и поблагодарить ВСЕХ, кто помогал и поддерживал!



