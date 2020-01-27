Вечный огонь народной памяти

В эти дни все мы склоняем головы перед мужеством и героизмом тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу 1945 года. Среди участников памятных мероприятий — ветераны, молодежь, дети, члены городских общественных организаций, жители города.

Утром 24 января подвиг 25-ти комсомольцев-подпольщиков вспоминали у одноименного мемориала в парке «Сильвия». Молодые гатчинцы напомнили собравшимся о своих ровесниках, которые остались в оккупированном городе, где, рискуя своей жизнью, организовали группу сопротивления фашистскому режиму. Июньской ночью 1942 года, на том месте, где сейчас установлен памятник, после страшных пыток и истязаний, фашисты расстреляли молодых патриотов.

К школьникам, пришедшим почтить память героев, обратилась председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Царькова.

- Чем дальше от нас годы войны, тем с большей гордостью мы вспоминаем все события, которые проходили в то время, - отметила она. - Каждая улица, каждая траншея, каждая высота, каждый человек, каждый город — все становилось героическим, в том числе, и наш родной город. Никто никогда не сотрет из нашей памяти события, которые происходили в нашей стране во время войны. Давайте низко поклонимся всем погибшим на этой войне и тем, кто потом поднял нашу страну из руин.

- Отрадно видеть сегодня такое количество школьников и молодежи, - признался первый секретарь Гатчинского отделения КПРФ Виктор Тарасов. - Нельзя забывать, что эта война унесла 27 миллионов жизней наших людей. Ни одну семью она не обошла стороной. Поэтому обращаюсь сегодня к вам, дети: придите домой, подойдите к бабушке и дедушке, попросите их показать фотографии военных, послевоенных лет и рассказать, как их отцы и матери сражались за Родину, что они делали для того, чтобы Советский Союз победил.

Цветы и траурный венок были возложены и к подножию памятника защитникам Ленинградского неба, установленного на Корпиковском шоссе. Этот монумент установлен на месте гибели и захоронения героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Сторожакова и других советских летчиков, сражавшихся в небе над Гатчиной. В тот же день состоялся митинг у памятника жертвам концентрационных лагерей, установленный на 43 километре Тосненской ветки. Этот мемориал появился в 1981 году на месте гибели и захоронения советских военнопленных и гражданских узников, замученных в годы фашистской оккупации на территории Красногвардейского района.

Минутой молчания почтили память детей, ставших жертвами фашистских концлагерей, у Павловского кафедрального собора в Гатчине. В митинге по традиции приняли участие члены Гатчинского городского общества бывших малолетних узников фашизма, общества жителей блокадного Ленинграда, дети, волонтеры, представители администрации Гатчинского района. Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил, какой увидели Гатчину советские солдаты-освободители в январе 1944 года — разрушенной, горящей, с изнеможенными, голодными, чудом оставшимися в живых людьми.

- Сегодня мы отмечаем второй день рождения города Гатчины, - отметила председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников Вера Георгиевна Шефтер. - Это день скорби, это праздник со слезами на глазах. В этот день мы с вами просто обязаны вспомнить о тех долгих днях войны, склонить головы перед памятью погибших. Давайте еще раз скажем спасибо всем нашим защитникам и освободителям, всем героям войны. Мы скорбим по каждому, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины...

В память о погибших во время Великой Отечественной войны детях прочитали стихи воспитанники церковно-приходской школы Павловского собора. Клирик собора протоиерей Сергей Марков совершил молебен у памятника детям, ставших жертвами фашистских концлагерей. После минуты молчания к подножию мемориала легли алые гвоздики и детские игрушки.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой