Вечный огонь народной памяти

В
эти дни все мы склоняем головы перед мужеством и героизмом тех, кто ценой своей
жизни приближал Великую Победу 1945 года. Среди участников памятных мероприятий
— ветераны, молодежь, дети, члены городских общественных организаций, жители
города.
Утром
24 января подвиг 25-ти комсомольцев-подпольщиков вспоминали у одноименного
мемориала в парке «Сильвия». Молодые
гатчинцы напомнили собравшимся о своих ровесниках, которые остались в
оккупированном городе, где, рискуя своей жизнью, организовали группу
сопротивления фашистскому режиму. Июньской ночью 1942 года, на том месте, где
сейчас установлен памятник, после страшных пыток и истязаний, фашисты
расстреляли молодых патриотов.
К
школьникам, пришедшим почтить память героев, обратилась председатель Совета
ветеранов микрорайона Мариенбург Лариса Царькова.
-
Чем дальше от нас годы войны, тем с большей гордостью мы вспоминаем все
события, которые проходили в то время, - отметила она. - Каждая улица, каждая
траншея, каждая высота, каждый человек, каждый город — все становилось
героическим, в том числе, и наш родной город. Никто никогда не сотрет из нашей
памяти события, которые происходили в нашей стране во время войны. Давайте
низко поклонимся всем погибшим на этой войне и тем, кто потом поднял нашу
страну из руин.
-
Отрадно видеть сегодня такое количество школьников и молодежи, - признался
первый секретарь Гатчинского отделения КПРФ Виктор Тарасов. - Нельзя забывать,
что эта война унесла 27 миллионов жизней наших людей. Ни одну семью она не
обошла стороной. Поэтому обращаюсь сегодня к вам, дети: придите домой,
подойдите к бабушке и дедушке, попросите их показать фотографии военных,
послевоенных лет и рассказать, как их отцы и матери сражались за Родину, что
они делали для того, чтобы Советский Союз победил.
Цветы
и траурный венок были возложены и к подножию памятника защитникам
Ленинградского неба, установленного на Корпиковском шоссе. Этот монумент установлен на месте гибели и
захоронения героя Советского Союза, летчика-истребителя Алексея Сторожакова и
других советских летчиков, сражавшихся в небе над Гатчиной. В тот же день
состоялся митинг у памятника жертвам концентрационных лагерей, установленный на
43 километре Тосненской ветки. Этот мемориал появился в 1981 году на месте
гибели и захоронения советских военнопленных и гражданских узников, замученных
в годы фашистской оккупации на территории Красногвардейского района.
Минутой
молчания почтили память детей, ставших жертвами фашистских концлагерей, у
Павловского кафедрального собора в Гатчине. В митинге по традиции приняли участие члены Гатчинского городского общества
бывших малолетних узников фашизма, общества жителей блокадного Ленинграда,
дети, волонтеры, представители администрации Гатчинского района. Глава Гатчины
и Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил, какой увидели Гатчину
советские солдаты-освободители в январе 1944 года — разрушенной, горящей, с
изнеможенными, голодными, чудом оставшимися в живых людьми.
-
Сегодня мы отмечаем второй день рождения города Гатчины, - отметила
председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников Вера Георгиевна
Шефтер. - Это день скорби, это праздник со слезами на глазах. В этот день мы с
вами просто обязаны вспомнить о тех долгих днях войны, склонить головы перед
памятью погибших. Давайте еще раз скажем спасибо всем нашим защитникам и
освободителям, всем героям войны. Мы скорбим по каждому, кто ценой своей жизни
выполнил долг по защите Родины...
В
память о погибших во время Великой Отечественной войны детях прочитали стихи
воспитанники церковно-приходской школы Павловского собора. Клирик собора
протоиерей Сергей Марков совершил молебен у памятника детям, ставших жертвами
фашистских концлагерей. После минуты молчания к подножию мемориала легли алые
гвоздики и детские игрушки.
Юлия
Лысанюк
Фото
Ольги Фирсовой