«Французские каникулы» в Дружное Горке

Взрослых и детей в очередной раз порадовали театральной клоунадой.

Спектакль - о грустном, но очень добром клоуне, который отправляется в самый романтичный город, в Париж. Здесь его ждут новые друзья, незабываемые встречи и невероятные приключения.

Представление понравилось не только детям, но и взрослым, так как это динамичная история, в которой смех смешивается со слезами, ирония идёт рядом с гротеском, а увиденное заставляет задуматься.

Спектакль также был показан ученикам Дружногорской школы и вошел в репертуар театрального коллектива.

Детский театральный коллектив «Розыгрыш» выражает огромную благодарность главе администрации Дружногорского городского поселения Игорю Викторовичу Отсу, депутату Дружногорского поселения Наталье Сергеевне Синёвой, Дмитрию Алексеевичу Носову и коллективу Дружногорского КДЦ за содействие и оказанную помощь.



