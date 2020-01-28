«Французские каникулы» в Дружное Горке

«Французские каникулы» в Дружное Горке

В Дружногорском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Французские каникулы» в исполнении детского театрального коллектива «Розыгрыш» (руководитель и режиссёр Александра Алексеева).

Рубрики : Культура     28 Jan 2020

Взрослых и детей в очередной раз порадовали театральной клоунадой. 

Спектакль - о грустном, но очень добром клоуне, который отправляется в самый романтичный город, в Париж. Здесь его ждут новые друзья, незабываемые встречи и невероятные приключения.

Представление понравилось не только детям, но и взрослым, так как это динамичная история, в которой смех смешивается со слезами, ирония идёт рядом с гротеском, а увиденное заставляет задуматься.

Спектакль также был показан ученикам Дружногорской школы и вошел в репертуар театрального коллектива.

Детский театральный коллектив «Розыгрыш» выражает огромную благодарность главе администрации Дружногорского городского поселения Игорю Викторовичу Отсу, депутату Дружногорского поселения Наталье Сергеевне Синёвой, Дмитрию Алексеевичу Носову и коллективу Дружногорского КДЦ за содействие и оказанную помощь.


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