«Французские каникулы» в Дружное Горке

Взрослых и детей в очередной раз порадовали театральной клоунадой.
Спектакль - о грустном, но очень добром клоуне, который
отправляется в самый романтичный город, в Париж. Здесь его ждут новые друзья, незабываемые
встречи и невероятные приключения.
Представление понравилось не только
детям, но и взрослым, так как это динамичная история, в которой смех
смешивается со слезами, ирония идёт рядом с гротеском, а увиденное заставляет
задуматься.
Спектакль также был показан ученикам
Дружногорской школы и вошел в репертуар театрального коллектива.
Детский театральный коллектив
«Розыгрыш» выражает огромную благодарность главе администрации
Дружногорского городского поселения Игорю Викторовичу Отсу, депутату
Дружногорского поселения Наталье Сергеевне Синёвой, Дмитрию Алексеевичу Носову
и коллективу Дружногорского КДЦ за содействие и оказанную помощь.