Турнир в честь дня рождения волейбола

Турнир в честь дня рождения волейбола

В 2020 году волейбол, как вид спорта, празднует свое 125-летие. В честь этой даты в воскресенье, 26 января, в Гатчинской ДЮСШ № 3 состоялся Рождественский турнир среди смешанных команд учащейся молодежи Гатчинского района.

Рубрики : Спорт     28 Jan 2020

В соревнованиях приняли участие 11 команд. Игры проходили по олимпийской системе до двух поражений. По итогам турнира лучшей командой стали хозяева площадки – спортсмены Гатчинской ДЮСШ № 3. Серебро присудили команде из Сиверской спортивной школы «Ника». На третьем месте – Гатчинская школа № 1.

По итогам игр в номинации «Лучший дебют» победу присудили Виктории Ивановой из команды «Дебют», «Лучший защитник» – Валентин Зубчук («Тайцы»), «Лучший нападающий» – Максим Пузиков («Гатчинский педколледж»), «Лучший подающий» – Анастасия Лущик (СШОР «Ника»), «Лучший блокирующий» – Сергей Петрушин (Гатчинская школа № 1).

Лучшими игроками турнира стали Екатерина Майорова (Гатчинская ДЮСШ № 3), Варвара Антонова (СК «Кикерино»), Константин Андреев («Дебют»).

 Специальный приз от президента Федерации волейбола Гатчинского района получила Ирина Тасошвили (СК «Кикерино»).

По информации главного судьи соревнований Антона Иванова

 


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