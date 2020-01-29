Поправки к Конституции вынесены на обсуждение общественности

Участники мероприятия,
которое провела Общественная палата Ленинградской области, обсудили вопросы
закрепления в Конституции минимального размера оплаты труда и изменения в
институтах государственной власти. По итогам заседания предложения областных
общественников, в том числе планируемые изменения статуса местного
самоуправления, могут быть вынесены на рассмотрение рабочей группы по
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в состав которой
входит спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Подробный анализ
предлагаемых изменений в главный закон страны, а также того, как их принятие
может отразиться на жизни в РФ, представила участникам обсуждения заместитель
председателя палаты, исполнительный директор Ассоциации муниципальных
образований Ленобласти Александра Бондарь. Она отметила, что предложенные шаги
направлены на защиту суверенитета и экономической стабильности России. В
частности, запрет на иностранное гражданство для чиновников позволит исключить
влияние иностранных агентов на внутреннюю и внешнюю политику страны. Александра
Бондарь высказала мнение, что для реализации предложений по социальному блоку,
необходимо в каждом субъекте Федерации разработать долгосрочную государственную
программу по борьбе с бедностью, при этом МРОТ должен утверждаться отдельно в
каждом регионе и согласовываться с профсоюзами и общественными объединениями.
Ранее Президент РФ
Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений
в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный
главой государства законопроект. Предусматривается, в том числе расширение
полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным
лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества
президентских сроков, приоритет основного закона над международными
соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается
статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен
быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и
пенсий.