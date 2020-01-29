Поправки к Конституции вынесены на обсуждение общественности

Участники мероприятия, которое провела Общественная палата Ленинградской области, обсудили вопросы закрепления в Конституции минимального размера оплаты труда и изменения в институтах государственной власти. По итогам заседания предложения областных общественников, в том числе планируемые изменения статуса местного самоуправления, могут быть вынесены на рассмотрение рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в состав которой входит спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Подробный анализ предлагаемых изменений в главный закон страны, а также того, как их принятие может отразиться на жизни в РФ, представила участникам обсуждения заместитель председателя палаты, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Ленобласти Александра Бондарь. Она отметила, что предложенные шаги направлены на защиту суверенитета и экономической стабильности России. В частности, запрет на иностранное гражданство для чиновников позволит исключить влияние иностранных агентов на внутреннюю и внешнюю политику страны. Александра Бондарь высказала мнение, что для реализации предложений по социальному блоку, необходимо в каждом субъекте Федерации разработать долгосрочную государственную программу по борьбе с бедностью, при этом МРОТ должен утверждаться отдельно в каждом регионе и согласовываться с профсоюзами и общественными объединениями.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Предусматривается, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также предлагается статью 75 дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий.