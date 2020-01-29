Сергей Яхнюк: «Новое общежитие ГИЭФПТ - одна из форм поддержки будущих специалистов агропромышленного комплекса»

Недавно ГИЭФПТ начал в Елизаветино строительство большого современного студенческого общежития. Вместе с Сергеем Яхнюком поступательное развитие вуза оценили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Александр Русских и Лариса Пункина. В мероприятии приняли участие представители администрации Елизаветинского поселения, руководители предприятий АПК, педагогический коллектив и студенты ГИЭФПТ.

Как отметил Сергей Яхнюк, новое комфортное общежитие - это как раз одна из форм поддержки студентов, будущих специалистов агропромышленного комплекса.

- Отрадно, что здание факультета также со временем меняется. Это и ремонт, и материально-техническое оснащение. Все это положительно влияет на атмосферу внутри учебного учреждения и результаты студентов, - сказал Сергей Яхнюк и поблагодарил учащихся за достойные результаты на региональных и федеральных конкурсах, назвав их «будущим» агропромышленного комплекса Ленинградской области.

Сергей Яхнюк рассказал об итогах работы сельскохозяйственного сектора экономики России в 2019 году и перспективах развития отрасли. Депутат подчеркнул, что в Послании Президента Федеральному Собранию также шла речь о новых мерах поддержки, которыми сегодня может воспользоваться население, назвав их «уникальными».

Первый проректор ГИЭФПТ Роман Авербух поблагодарил Сергея Яхнюка за посещение учебного учреждения и оказание помощи в его развитии.

- Благодарю вас за реальную помощь для создания благоприятных условий для обучения студентов. Со следующего года мы приступаем к подготовке для сельского хозяйства специалистов с высшим образованием, - сказал Роман Наумович.

В ходе встречи Сергей Яхнюк ответил на вопросы студентов и преподавателей. Говоря об отношении к системе образования в России, Сергей Яхнюк заявил, что «наша страна является безусловным лидером». Обсуждая трудоустройство молодых специалистов, от которых зачастую требуется наличие опыта работы, Сергей Яхнюк согласился с существованием такой проблемы, но и предложил пути решения.

- Вы можете зарекомендовать себя во время производственной практики, принимать участие в ярмарках вакансий для молодых специалистов. Мы все это проходили в свое время и доказывали, что можем быть достойными и эффективными работниками, - сказал депутат Госдумы РФ.

Генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев поддержал эту мысль.

- Все зависит только от вас и вашего стремления работать на том или ином предприятии, несмотря на то, что в каждого из вас, как молодого специалиста, работодателю предстоит вкладываться. Вы должны проявить характер, желание и готовность учиться, - сказал он.

На сегодняшний день АО «Гатчинское» находится в пятерке лучших сельхозпредприятий региона. Пользуясь случаем, Александр Лебедев пригласил студентов агропромышленного факультета ГИЭФПТ на работу в АО «Гатчинское».

В завершение встречи Сергей Яхнюк вручил благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ декану агропромышленного факультета ГИЭФПТ Евгению Самойлову, его заместителю Наталье Кожиной, мастеру факультета Виктору Башун, а также студентам – Тимуру Гафурову, Максиму Пономареву, Даниилу Пугач.

Во время экскурсии по зданию агропромышленного факультета Сергей Яхнюк осмотрел учебные классы, строящийся корпус нового общежития.

Современная материально-техническая база учреждения позволяет внедрять современные технологии обучения. Кабинеты факультета отремонтированы, оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим применять в учебном процессе интерактивные формы обучения, проводить дистанционные занятия, участвовать во всероссийских и международных интернет-конкурсах и проектах. Особое внимание декан агропромышленного факультета Евгений Самойлов уделяет развитию комплексной воспитательной программы, реализация которой позволила добиться высоких показателей в физическом и духовном развитии студентов.

В этот же день Сергей Яхнюк также посетил технический факультет ГИЭФПТ в Гатчине и познакомился с используемыми в обучении аддитивными технологиями и реверсивным инжинирингом.