Сергей Яхнюк: «Новое общежитие ГИЭФПТ - одна из форм поддержки будущих специалистов агропромышленного комплекса»

Недавно ГИЭФПТ начал в Елизаветино строительство большого
современного студенческого общежития. Вместе с Сергеем Яхнюком поступательное
развитие вуза оценили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Татьяна Бездетко, Александр Русских и Лариса Пункина. В мероприятии приняли
участие представители администрации Елизаветинского поселения, руководители
предприятий АПК, педагогический коллектив и студенты ГИЭФПТ.
Как отметил Сергей Яхнюк, новое
комфортное общежитие - это как раз одна из форм поддержки студентов, будущих
специалистов агропромышленного комплекса.
- Отрадно, что здание факультета также
со временем меняется. Это и ремонт, и материально-техническое оснащение. Все
это положительно влияет на атмосферу внутри учебного учреждения и результаты
студентов, - сказал Сергей Яхнюк и поблагодарил учащихся за достойные
результаты на региональных и федеральных конкурсах, назвав их «будущим»
агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Сергей Яхнюк рассказал об итогах работы
сельскохозяйственного сектора экономики России в 2019 году и перспективах
развития отрасли. Депутат подчеркнул, что в Послании Президента Федеральному Собранию также
шла речь о новых мерах поддержки, которыми сегодня может воспользоваться
население, назвав их «уникальными».
Первый проректор ГИЭФПТ Роман Авербух
поблагодарил Сергея Яхнюка за посещение учебного учреждения и оказание помощи в
его развитии.
- Благодарю вас за реальную помощь для
создания благоприятных условий для обучения студентов. Со следующего года мы
приступаем к подготовке для сельского хозяйства специалистов с высшим
образованием, - сказал Роман Наумович.
В ходе встречи Сергей Яхнюк ответил на
вопросы студентов и преподавателей. Говоря об отношении к системе образования в
России, Сергей Яхнюк заявил, что «наша страна является безусловным лидером». Обсуждая
трудоустройство молодых специалистов, от которых зачастую требуется наличие
опыта работы, Сергей Яхнюк согласился с существованием такой проблемы, но и
предложил пути решения.
- Вы можете зарекомендовать себя во
время производственной практики, принимать участие в ярмарках вакансий для
молодых специалистов. Мы все это проходили в свое время и доказывали, что можем
быть достойными и эффективными работниками, - сказал депутат Госдумы РФ.
Генеральный директор АО «Гатчинское»
Александр Лебедев поддержал эту мысль.
- Все зависит только от вас и вашего
стремления работать на том или ином предприятии, несмотря на то, что в каждого
из вас, как молодого специалиста, работодателю предстоит вкладываться. Вы
должны проявить характер, желание и готовность учиться, - сказал он.
На сегодняшний день АО «Гатчинское»
находится в пятерке лучших сельхозпредприятий региона. Пользуясь случаем,
Александр Лебедев пригласил студентов агропромышленного факультета ГИЭФПТ на
работу в АО «Гатчинское».
В завершение встречи Сергей Яхнюк вручил
благодарственные письма депутата Государственной Думы РФ декану
агропромышленного факультета ГИЭФПТ Евгению Самойлову, его заместителю Наталье
Кожиной, мастеру факультета Виктору Башун, а также студентам – Тимуру Гафурову,
Максиму Пономареву, Даниилу Пугач.
Во время экскурсии по зданию
агропромышленного факультета Сергей Яхнюк осмотрел учебные классы, строящийся
корпус нового общежития.
Современная материально-техническая база
учреждения позволяет внедрять современные технологии обучения. Кабинеты
факультета отремонтированы, оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим
применять в учебном процессе интерактивные формы обучения, проводить
дистанционные занятия, участвовать во всероссийских и международных
интернет-конкурсах и проектах. Особое внимание декан агропромышленного
факультета Евгений Самойлов уделяет развитию комплексной воспитательной
программы, реализация которой позволила добиться высоких показателей в
физическом и духовном развитии студентов.
В этот же день Сергей Яхнюк также
посетил технический факультет ГИЭФПТ в Гатчине и познакомился с используемыми в
обучении аддитивными технологиями и реверсивным инжинирингом.