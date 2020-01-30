Баня в Гатчине, доступная для всех!

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» имеет в своей структуре несколько подразделений, среди которых «Комбинат коммунальных предприятий» - прачечная, парикмахерская, бани №1 и №2.

Городская баня №1 на ул. Леонова, д.10 работает в Гатчине более 55 лет. Возраст для здания с общественным предназначением более чем почтенный. Поэтому некоторые отделения бани несколько лет были просто закрыты в ожидании капитального ремонта, например, индивидуальные душевые. К слову, что на сегодняшний день по Ленинградской области индивидуальные душевые кабины работают только в бане №1 г.Гатчины. Они востребованы посетителями, которые не могут по ряду причин посещать общее мыльное отделение с парной.

Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» М.М. Поздняк отметил:

- Мы понимаем значимость бани для населения города и района, поэтому на протяжении многих лет своими силами поддерживаем здание и оборудование бани в рабочем состоянии. Но требовались более значительные средства, чтобы произвести капитальный ремонт. Администрацией Гатчинского муниципального района в 2017-2019 годах были выделены средства на выполнение проектно-сметных и ремонтных работ - всего более 9700 тыс. рублей. Это позволило капитально отремонтировать душевые кабины - выполнить облицовку плиткой, установить новое сантехническое оборудование; отремонтированы вестибюль, кабинеты работников. Приведен в порядок цоколь и отмостка здания бани, установлены новые ПВХ-окна. Порадует посетителей бани и новая сауна.

В процессе капитального ремонта помещений бани учтен индивидуальный подход к посетителям с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. передвигающихся на колясках. Для них оборудованы отдельные санитарно-технические кабины и душевые кабины.

Следует также напомнить, что услугами бани льготные категории жителей Гатчины пользуются со скидкой.