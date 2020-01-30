Баня в Гатчине, доступная для всех!

МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» имеет в своей структуре несколько
подразделений, среди которых «Комбинат коммунальных предприятий» - прачечная,
парикмахерская, бани №1 и №2.
Городская
баня №1 на ул. Леонова, д.10 работает в Гатчине более 55 лет. Возраст для
здания с общественным предназначением более чем почтенный. Поэтому некоторые
отделения бани несколько лет были просто закрыты в ожидании капитального
ремонта, например, индивидуальные душевые. К слову, что на сегодняшний день по
Ленинградской области индивидуальные душевые кабины работают только в бане №1
г.Гатчины. Они востребованы посетителями, которые не могут по ряду причин
посещать общее мыльное отделение с парной.
Директор
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины» М.М. Поздняк отметил:
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Мы понимаем значимость бани для населения города и района, поэтому на
протяжении многих лет своими силами поддерживаем здание и оборудование бани в
рабочем состоянии. Но требовались более значительные средства, чтобы произвести
капитальный ремонт. Администрацией Гатчинского муниципального района в
2017-2019 годах были выделены средства на выполнение проектно-сметных и
ремонтных работ - всего более 9700 тыс. рублей. Это позволило капитально
отремонтировать душевые кабины - выполнить облицовку плиткой, установить новое
сантехническое оборудование; отремонтированы вестибюль, кабинеты работников.
Приведен в порядок цоколь и отмостка здания бани, установлены новые ПВХ-окна.
Порадует посетителей бани и новая сауна.
В
процессе капитального ремонта помещений бани учтен индивидуальный подход к
посетителям с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. передвигающихся на
колясках. Для них оборудованы отдельные санитарно-технические кабины и душевые
кабины.
Следует
также напомнить, что услугами бани льготные категории жителей Гатчины
пользуются со скидкой.