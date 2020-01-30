И снова о мусоре…

Региональный представитель АО «Управляющая компания по обращению с
отходами в Ленинградской области» Дмитрий Петренко доложил об итогах работы за
последние два месяца 2019 года, когда стартовала новая система работы с ТКО.
Практически все бюджетные организации уже заключили договоры на
вывоз мусора. Тарифы на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов
снизились примерно на 12 %. Если в 2019 году они составляли 6,35 руб. с кв.
метра, то с 2020 года жители будут платить 5,60 руб. с кв. метра. Жители ИЖС
также будут платить меньше примерно на 11 %: 331,29 руб. вместо 375,44 руб.
Изменилась стоимость за кубический метр ТКО – 926,26 рубля вместо 1049,70
рубля. Также был расширен список и принят новый норматив для юридических лиц, у
которых нет своей площадки или бака, и они выносят мусор на общие контейнерные
площадки.
Генеральный директор ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» Анатолий Язев
продолжил доклад, рассказав о деятельности основного перевозчика, который
заключил договоры субподряда с действующими на территории района организациями.
Сегодня вся территория Гатчинского района разделена на зоны, за
которые несут ответственность разные перевозчики. Компания «Автопарк № 1
Спецтранс» обслуживает 47,5 % от общего объема и вывозит мусор из Гатчины,
Коммунара, Вырицкого, Сиверского, Дружногорского, Сусанинского, Веревского,
Пудомягского, Рождественского, Кобринского, Елизаветинского, Войсковицкого
поселений. МУП УБДХ (11,6 %) и МУП ЖКХ (21,1 %) обслуживают Гатчину. Компания
ООО «Стройтранс» обслуживает Гатчину, Большеколпанское, Пудостьское,
Новосветское поселения (13,6 % от общего объема). Компания «Эко-точка» работает
в Сяськелевском поселении (4 %). ООО «Вырицкий спецтранс» обслуживает
садоводства поселения (0,4 %). Компания «Томмик» работает в Таицком поселении
(1,8 %).
За ноябрь-декабрь 2019 года было собрано и вывезено 94 580
кубометров отходов, что составляет 70 % от нормы за счет сезонности, в том
числе за ноябрь – 44 350 кубометров (4640 тонн), за декабрь – 50 230 кубометров
(4910 тонн).
Для обеспечения контроля над работой перевозчиков и строгого
соблюдения графика вывоза отходов организована ежедневная работа
контрольно-логистического центра, а также постоянный мониторинг территорий
населенных пунктов. Совместно с перевозчиками отрабатываются сезонные графики
вывоза отходов с учетом существующих графиков вывоза и статистической информации.
В поселениях Гатчинского района имеется 915 мест для сбора ТКО, из
которых оборудовано 296 контейнерных площадок (32 %), не оборудованными
остаются 619 площадок. Общая минимальная потребность района в контейнерном
хозяйстве при централизованном сборе отходов составляет 1990 контейнеров
различной емкости и предназначения. На конец 2019 года установлен 1861
контейнер (93,5 % от плана), в том числе в Гатчине под крупногабаритные отходы
– 33 единицы. В период ноябрь-декабрь 2019 года было установлено дополнительно
333 контейнера.
В поселениях уже разработана адресная программа, но не согласованы
места размещения контейнеров (контейнерных площадок) в следующих населенных
пунктах: Выра (Рождественское поселение), Колодези (Елизаветинское поселение),
Кобрино и Пижма (Кобринское поселение), Вакколово, Лядино, Новое Колено
(Большеколпанское поселение), пяти населенных пунктах Таицкого поселения и 23 –
Пудостьского поселения.
При этом остается потребность в установке контейнеров в
Рождественском (19 контейнеров), Елизаветинском (17), Кобринском (11),
Пудостьском (23), Таицком (10), Большеколпанском поселениях (3). Таким образом,
общее минимально необходимое количество контейнеров составляет не менее 130
единиц. Эту работу компания «Автопарк № 1 Спецтранс» планирует завершить в
феврале. Не представлена адресная программа по установке контейнеров в
Сяськелевском поселении (20 населенных пунктов).
Что касается организации вывоза ТКО от частных домовладений, то
сбор и вывоз мусора осуществляется только по централизованной схеме.
Сигнального метода – нет, как сказал Анатолий Язев, информации о желающих
использовать этот метод в частном секторе в адрес генерального подрядчика не
поступало.
- Мы готовы работать по этой схеме, хотя это не предусмотрено
федеральным законом, но только в случае приобретения собственником ИЖС
контейнера и согласования графика вывоза, - отметил он.
В ходе эмоционального обсуждения работы по вывозу мусора главы
администраций задавали вопросы о пересчете квитанций гражданам, для которых
баки поставили после первого ноября, просили ускорить регионального оператора
согласование децентрализованного способа сбора отходов, без которого невозможно
продолжить работу с населением в этом направлении, благодарили «Автопарк № 1
Спецтранс» за чистоту контейнерных площадок, жаловались на невозможность найти
место для контейнерных площадок, которое устроило бы все контролирующие органы,
в том числе Роспотребнадзор и ГИБДД.
- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призывает
всех нас, несмотря на возникающие проблемы, продолжать активно работать в этом
направлении, искать пути выхода. Необходимо продолжать работу с населением:
встречаться, разговаривать, заключать договоры, разбираться с перерасчетом по
каждому жителю населенного пункта, - обратилась к коллегам глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим.
Руководитель приемной губернатора Ленинградской области в
Гатчинском районе Людмила Сенькина обратила внимание на непрезентабельный вид
контейнерных площадок в Гатчине. С ней согласилась Людмила Нещадим, которая
сказала, что наш город должен иметь свою версию внешнего вида контейнерных
площадок.
Для приема заявок на вывоз отходов, жалоб и предложений для всех
категорий заказчиков организована работа круглосуточной диспетчерской службы
ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» по телефону 8 (812) 388-31-31 и 8 (931) 979-06-63.
Номера телефонов также указаны на контейнерах для удобства жителей.