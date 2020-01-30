И снова о мусоре…

Региональный представитель АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Дмитрий Петренко доложил об итогах работы за последние два месяца 2019 года, когда стартовала новая система работы с ТКО.

Практически все бюджетные организации уже заключили договоры на вывоз мусора. Тарифы на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов снизились примерно на 12 %. Если в 2019 году они составляли 6,35 руб. с кв. метра, то с 2020 года жители будут платить 5,60 руб. с кв. метра. Жители ИЖС также будут платить меньше примерно на 11 %: 331,29 руб. вместо 375,44 руб. Изменилась стоимость за кубический метр ТКО – 926,26 рубля вместо 1049,70 рубля. Также был расширен список и принят новый норматив для юридических лиц, у которых нет своей площадки или бака, и они выносят мусор на общие контейнерные площадки.

Генеральный директор ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» Анатолий Язев продолжил доклад, рассказав о деятельности основного перевозчика, который заключил договоры субподряда с действующими на территории района организациями.

Сегодня вся территория Гатчинского района разделена на зоны, за которые несут ответственность разные перевозчики. Компания «Автопарк № 1 Спецтранс» обслуживает 47,5 % от общего объема и вывозит мусор из Гатчины, Коммунара, Вырицкого, Сиверского, Дружногорского, Сусанинского, Веревского, Пудомягского, Рождественского, Кобринского, Елизаветинского, Войсковицкого поселений. МУП УБДХ (11,6 %) и МУП ЖКХ (21,1 %) обслуживают Гатчину. Компания ООО «Стройтранс» обслуживает Гатчину, Большеколпанское, Пудостьское, Новосветское поселения (13,6 % от общего объема). Компания «Эко-точка» работает в Сяськелевском поселении (4 %). ООО «Вырицкий спецтранс» обслуживает садоводства поселения (0,4 %). Компания «Томмик» работает в Таицком поселении (1,8 %).

За ноябрь-декабрь 2019 года было собрано и вывезено 94 580 кубометров отходов, что составляет 70 % от нормы за счет сезонности, в том числе за ноябрь – 44 350 кубометров (4640 тонн), за декабрь – 50 230 кубометров (4910 тонн).

Для обеспечения контроля над работой перевозчиков и строгого соблюдения графика вывоза отходов организована ежедневная работа контрольно-логистического центра, а также постоянный мониторинг территорий населенных пунктов. Совместно с перевозчиками отрабатываются сезонные графики вывоза отходов с учетом существующих графиков вывоза и статистической информации.

В поселениях Гатчинского района имеется 915 мест для сбора ТКО, из которых оборудовано 296 контейнерных площадок (32 %), не оборудованными остаются 619 площадок. Общая минимальная потребность района в контейнерном хозяйстве при централизованном сборе отходов составляет 1990 контейнеров различной емкости и предназначения. На конец 2019 года установлен 1861 контейнер (93,5 % от плана), в том числе в Гатчине под крупногабаритные отходы – 33 единицы. В период ноябрь-декабрь 2019 года было установлено дополнительно 333 контейнера.

В поселениях уже разработана адресная программа, но не согласованы места размещения контейнеров (контейнерных площадок) в следующих населенных пунктах: Выра (Рождественское поселение), Колодези (Елизаветинское поселение), Кобрино и Пижма (Кобринское поселение), Вакколово, Лядино, Новое Колено (Большеколпанское поселение), пяти населенных пунктах Таицкого поселения и 23 – Пудостьского поселения.

При этом остается потребность в установке контейнеров в Рождественском (19 контейнеров), Елизаветинском (17), Кобринском (11), Пудостьском (23), Таицком (10), Большеколпанском поселениях (3). Таким образом, общее минимально необходимое количество контейнеров составляет не менее 130 единиц. Эту работу компания «Автопарк № 1 Спецтранс» планирует завершить в феврале. Не представлена адресная программа по установке контейнеров в Сяськелевском поселении (20 населенных пунктов).

Что касается организации вывоза ТКО от частных домовладений, то сбор и вывоз мусора осуществляется только по централизованной схеме. Сигнального метода – нет, как сказал Анатолий Язев, информации о желающих использовать этот метод в частном секторе в адрес генерального подрядчика не поступало.

- Мы готовы работать по этой схеме, хотя это не предусмотрено федеральным законом, но только в случае приобретения собственником ИЖС контейнера и согласования графика вывоза, - отметил он.

В ходе эмоционального обсуждения работы по вывозу мусора главы администраций задавали вопросы о пересчете квитанций гражданам, для которых баки поставили после первого ноября, просили ускорить регионального оператора согласование децентрализованного способа сбора отходов, без которого невозможно продолжить работу с населением в этом направлении, благодарили «Автопарк № 1 Спецтранс» за чистоту контейнерных площадок, жаловались на невозможность найти место для контейнерных площадок, которое устроило бы все контролирующие органы, в том числе Роспотребнадзор и ГИБДД.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призывает всех нас, несмотря на возникающие проблемы, продолжать активно работать в этом направлении, искать пути выхода. Необходимо продолжать работу с населением: встречаться, разговаривать, заключать договоры, разбираться с перерасчетом по каждому жителю населенного пункта, - обратилась к коллегам глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина обратила внимание на непрезентабельный вид контейнерных площадок в Гатчине. С ней согласилась Людмила Нещадим, которая сказала, что наш город должен иметь свою версию внешнего вида контейнерных площадок.

Для приема заявок на вывоз отходов, жалоб и предложений для всех категорий заказчиков организована работа круглосуточной диспетчерской службы ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» по телефону 8 (812) 388-31-31 и 8 (931) 979-06-63. Номера телефонов также указаны на контейнерах для удобства жителей.