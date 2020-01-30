Нас мало, но мы в погонах

21-го января в УМВД России по Гатчинскому району состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2019 году. В совещании приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава Гатчины и района Виталий Филоненко, городской прокурор Павел Россоловский, руководитель следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области Николай Батарин, представители Главка и общественного совета при Гатчинском УМВД.

Начали на мажорной ноте. Начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков поощрил особо отличившихся: грамотами за образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в 2019 году были награждены 14 сотрудников.

Тайцы лишились пункта полиции

Начальник штаба полковник внутренней службы Светлана Кузьмина довела до сведения собравшихся результаты работы УМВД в минувшем году. Из приведенных данных следует, что задачи, стоявшие перед органами внутренних дел, выполнялись в условиях значительного роста количества поступающих в гатчинскую полицию заявлений и сообщений.

За год в УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено 3303 уголовных дела. Темпы прироста возросли более чем на 19%. Рост характерен для всех территориальных подразделений, но лидирует Гатчина – более 24 тысяч обращений. На втором месте Коммунарский отдел полиции – почти пять с половиной тысяч заявлений. Тому есть и объективные причины. В связи с оргштатными изменениями и ликвидацией 107 пункта полиции в Тайцах в августе прошлого года территории Веревского и Таицкого поселений были переданы в оперативное обслуживание Коммунарского отдела полиции; территория Пудостьского поселения – в оперативное обслуживание Войсковицкого отдела. Соответственно, уровень преступности в данных подразделениях – и нагрузка на личный состав – возросли.

Число раскрытых в районе преступлений сократилось на 7% и составляет 938 за год. Выявлено 819 преступников, 88% которых являются местными жителями. В итоге общая раскрываемость чуть превысила 29%. По показателям в отрицательную сторону лидирует Коммунарский отдел полиции.

До чужого добра жадные…

На протяжении двух лет остается напряженной ситуация с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Почти половина этих деяний были совершены в Гатчине. Рост обусловили кражи, грабежи, изнасилования, мошенничества и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Половина преступлений, поставленных на учет в прошлом году, относятся к кражам – более 1600. Больше всего воруют на территории Коммунарского отдела полиции (240 краж за год) и в Гатчине – 644 кражи. Пятая часть краж была совершена в дачных массивах и садоводствах, коих в Гатчинском районе зарегистрировано 244.

Каждая третья кража совершается в общественном месте. Все дело – в предметах преступных посягательств: возросло количество хищений транспортных средств. Наиболее востребованными на криминальном авторынке по-прежнему остаются корейские автомобили марок Kia Rio и Hyundai Solaris. Притом более 80% краж остаются нераскрытыми.

Отдельный аспект корыстных преступлений – различные мошеннические действия, число которых составило 420 за год (+66%). В каждом втором случае мошенники применяли информационно-телекоммуникационные технологии. Это пресловутые махинации с банковскими картами. А эффективность противодействия данным видам мошенничеств остается низкой: в течение года раскрыто лишь 26 деяний.

Беспокойство полиции вызывает рост грабежей – 80 за год, большая часть нападений происходит в общественных местах вечером и ночью, в Гатчине и на территории Коммунарского отдела полиции. Радует, что в 85% преступлений корыстно-насильственной направленности злоумышленники установлены.

Насильники вытесняют убийц?

Зафиксирован рост изнасилований – 10 за год. Причем восемь из десяти – в отношении несовершеннолетних, и данная категория преступлений характеризуется постоянным ростом (+7). Все изнасилования раскрыты.

Позитивный момент – сокращение убийств (19 за год), причинений тяжкого вреда здоровью (28), разбойных нападений (27).

Сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: за год пресечено 226 преступлений. Раскрыто 58 фактов сбыта (+34%). Из незаконного оборота изъято почти 92 килограмма наркотических средств (на 90 кг больше, чем в 2018-м). В основном это наркотики каннабисной и амфитаминовой группы, а также 67 граммов кокаина.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили и поставили на учет 35 уголовных дел, в том числе четыре – коррупционной направленности. Четыре деяния отнесены к преступлениям, связанным с освоением бюджетных средств. В суд направлено 18 уголовных дел экономической направленности, что превышает среднеобластные цифры.

К концу года в УМВД России по Гатчинскому району сложился высокий некомплект личного состава – 50 человек. Это не могло не сказаться на конечных результатах оперативно-служебной деятельности. В соответствии с рейтингом территориальных органов Ленинградской области гатчинская полиция занимает седьмое место с итоговой оценкой в 59,52 балла. Это прогресс, учитывая, что в 2018 году имелось 15-е место.

Руководители других правоохранительных ведомств – прокуратуры и следственного отдела СКР – выразили полицейским благодарность за совместную работу, похвалили за успехи и отметили недостатки, высказав замечания и пожелания. Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский заметил, что раскрываемость зависит не столько от количества уголовных дел, находившихся в производстве, сколько от реального соотношения статистических показателей, которые складывались в предыдущие годы.

«Значительное число преступлений, которые должны были быть поставлены на учет в прошлом, нашли свое отражение в настоящем, соответственно – рост преступности. Однако на сегодняшний день в учетно-регистрационной дисциплине наметилась положительная динамика», – сказал Павел Антонович. И выразил надежду, что количество мер прокурорского реагирования будет сокращаться за счет самоконтроля органов полиции.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, приветствуя сотрудников полиции, подчеркнула, что тесное конструктивное взаимодействие между органами местного самоуправления и УМВД исторически сложилось на гатчинской земле.

«Отрадно, что на протяжении ряда лет наша совместная работа определяет стабильность района, какого бы уровня события ни проходили – правоохранительными органами всегда принимаются все меры для обеспечения порядка. Накладывает свой отпечаток близость к Петербургу, в последнее время увеличивается туристический поток. Гатчина стала одним из первых городов, где внедрена система «Безопасный город». В этом отношении нам наверняка есть к чему стремиться – по расширению сети охвата видеонаблюдения. Будет подготовлен проект мероприятий, которые нам надо реализовать для стабилизации оперативной обстановки», – сказала Людмила Николаевна.

На совещании был обозначен ряд задач, которым полицейским предстоит решать в ближайшее время. В числе ключевых моментов остается защита приоритетных секторов и отраслей экономики и борьба с коррупцией. Особое внимание будет уделено обеспечению правопорядка в период подготовки и празднования 75-летия Победы.

Уровень укомплектованности личного состава предстоит поднимать титаническими усилиями, дабы закрыть полсотни вакансий.



