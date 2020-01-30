Рекорды пауэрлифтинга – снова в Гатчине

В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Петрозаводска, Анапы, Ленинградской и Московской областей, а также Латвии и Эстонии. Соревнования проводились по Международным правилам WPC/AWPC в номинациях: пауэрлифтинг, жим лежа становая тяга, народный жим, строгий подъем на бицепс, жим штанги стоя, а также в дисциплинах «Русская рулетка», «Русская ось», «Русский хаб», «Русский кирпич», «Эскалибур» и в разных весовых категориях.

По результатам соревнований Дмитрий Лаппалайнен успешно выступил в жиме штанги лежа, установив личный рекорд –

242,5 кг. Он выполнил норматив мастера спорта Международного класса WPC и стал абсолютным чемпионом среди всех весовых категорий. Илья Плаксин успешно выступил в становой тяге и стал чемпионом в категории до 90 кг с личным рекордом в 212,5 кг (предыдущий результат – 197,5 кг).

После соревнований мы встретились с Дмитрием Лаппалайнен в спортзале гатчинского клуба «Рекорд», где в ходе тренировки он рассказал о новом для нашего города виде спорта, в котором члены клуба уже продемонстрировали отличные результаты.

Напомним, в начале декабря 2019 года на Открытом Кубке Восточной Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Медный всадник – II» команда клуба «Рекорд» заняла первое место в командном зачете и увезла в Гатчину 43 (!) золотые медали. Кроме того, сразу семь гатчинских спортсменов выполнили различные нормативы с присвоением званий: мастер спорта, кандидат в мастера спорта и мастер спорта Международного класса.

Пауэрлифтинг (powerlifting (анг.) – поднятие тяжестей) – это силовое троеборье, включающее три упражнения: приседания со штангой на верхней части лопаток, жим штанги, лежа на горизонтальной скамье, и тяга штанги, которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.

- Несмотря на всю зрелищность выступлений, когда спортсмены с огромными мускулами поднимают тяжести, ничего сложного в армлифтинге нет и он доступен всем. Здесь не так важны накаченные мышцы, как связки и общая физическая подготовка на хорошем уровне, - рассказал старший тренер клуба «Рекорд» Дмитрий Лаппалайнен.

Не редкость, когда первое место в той или иной категории на соревнованиях занимает спортсмен с обычным телосложением, но с очень хорошей силой хвата. Сильные связки тренируются с помощью статики, с применением различных расширителей. Это специализированные накладки для грифа штанги, ручек гантелей и перекладины турника. Увеличивая диаметр обхвата снаряда на несколько сантиметров, расширители способствуют повышению сложности тренировочных упражнений.

- Расширитель надевается на перекладину, обхват получается больше, и за счет этого происходит укрепление связок. Мы проводим тренировки раз в 7-10 дней, чтобы связки успели восстановиться. В отличие от мышц для полного восстановления им нужно в два раза больше времени. Через месяц подобных тренировок уже можно заявляться на соревнования, начиная с небольшого веса в 40-50 килограмм, - пояснил Дмитрий Лаппалайнен.

Кстати, лично он – не новичок в пауэрлифтинге и армлифтинге. На его счету следующие звания: мастер спорта России по пауэрлифтингу IPF, мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа WPC, мастер спорта Международного класса по армлифтингу, мастер спорта Международного класса по подъему штанги на бицепс НАП, Элита России по военному жиму по версии АСМ Витязь, рекордсмен мира, Европы, России по военному жиму по версии НАП, чемпион Восточной Европы по жиму лежа WRPF и по армлифтингу WAF, абсолютный чемпион Архангельска по классическому пауэрлифтингу IPF и многие другие.

Когда Дмитрий собирал команду для совместного участия в соревнованиях по пауэрлифтингу, оказалось, что среди посетителей клуба «Рекорд» желающих много.

Первые пробные соревнования, в которых приняли участие гатчинские спортсмены, прошли в ноябре на Чемпионате Северо-Запада России по пауэрлифтингу. Гатчинский клуб «Рекорд» представляли трое спортсменов, которые заняли второе командное место (156 очков), опередив спортсменов из другого гатчинского клуба – сильную команду Fitness House.

Илья Плаксин стал первым в становой тяге среди юношей с результатом в 197,5 кг, выполнил норматив КМС. Георгий Семенов стал победителем сразу в трех дисциплинах армлифтинга. Дмитрий Лаппалайнен выступал в восьми номинациях, став лучшим в каждой из них. Также он установил новый рекорд России в дисциплине «Военный жим».

По итогам первых соревнований Дмитрий Лаппалайнен уже сделал вывод, какой вид армлифтинга предпочтительнее для каждого участника команды «Рекорд» – у кого-то лучше получается «хаб», а кто-то выдает отличный результат в поднятии двуручного блока.

- Теперь мы тренируемся точечно, чтобы каждый спортсмен показал свой максимум. Иначе получается слишком большая нагрузка, - добавил он.

В ходе тренировки Дмитрий продемонстрировал, как правильно работать с расширителем, в какой позе необходимо делать упражнения – как должны стоять ноги и в каком положении быть руки и многое другое.

Кстати, девушек в пауэрлифтинге не меньше, чем мужчин. Их выступления на соревнованиях смотрятся особенно зрелищно. Так, сестра Дмитрия, Ольга Лаппалайнен, на соревнованиях «Медный всадник – II» выполнила нормативы мастера спорта по жиму лежа, по становой тяге, по подъему штанги на бицепс, а также мастера спорта Международного класса сразу в двух номинациях.

- Это очень своеобразный вид спорта, не слишком у нас популярный… пока, но думаю, со временем его последователей будет намного больше. Опытные спортсмены армлифтинга могут колоть орехи пальцами. Можем научить этому каждого, - сказал Дмитрий Лаппалайнен.