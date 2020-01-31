Гатчинский район – лучший в дзюдо

Гатчинский район – лучший в дзюдо

В субботу, 25 января, в спортивном зале «Маяк» прошло Первенство Ленинградской области по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет.

Рубрики : Спорт     31 Jan 2020

В общекомандном зачете сборная Гатчинского района заняла первое место. Ее участниками стали спортсмены из Вырицы, Дружной Горки, Больших Колпан.

Бронзовыми призерами Первенства стали воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич» Владислав Шарангия (46 кг) и Александр Шарангия (42 кг). Также бронзовые медали завоевали воспитанники спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» Максим Тошев, Валерия Бобрышева и Яна Власова. Серебро присудили Андрею Бахвалову. Максим Носов остановился в шаге от медали, заняв пятое место.

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