Гатчинский район – лучший в дзюдо

В
общекомандном зачете сборная Гатчинского района заняла первое место. Ее
участниками стали спортсмены из Вырицы, Дружной Горки, Больших Колпан.
Бронзовыми
призерами Первенства стали воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич»
Владислав Шарангия (46 кг) и Александр Шарангия (42 кг). Также бронзовые медали
завоевали воспитанники спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» Максим
Тошев, Валерия Бобрышева и Яна Власова. Серебро присудили Андрею Бахвалову.
Максим Носов остановился в шаге от медали, заняв пятое место.