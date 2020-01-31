Помним! Гордимся!

В Вырице на площади перед культурно-досуговым центром состоялся митинг, в котором приняли участие ветераны, учащиеся Вырицкой школы №1, жители поселения. После митинга и церемонии возложения цветов и венков к памятнику Воину-освободителю гости были приглашены на концерт, организованный творческими коллективами поселения.

Торжественные мероприятия прошли в п. Кобринское и с. Воскресенское, их участниками стали школьники и ветераны.

26 января на новой спортивной многофункциональной площадке в п. Сусанино (у школы) состоялась товарищеская встреча по футболу между командами Сусанинского и Кобринского поселений. Дружеский матч был посвящён 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. А перед его началом участники команд провели акцию «Свеча памяти» возле мемориала «Братская могила советских воинов». Все собравшиеся почтили минутой молчания память павших, после чего зажгли символические свечи.

В Сусанинской школе состоялся праздничный концерт, после которого юные артисты подарили ветеранам открытки. Вместе они проследовали к мемориалу «Братская могила», где провели траурный митинг.

В Доме культуры города Коммунара прошел театрализованный концерт «Блокадные страницы». Ветеранов-блокадников поздравила глава администрации Вера Пыжова. В этот вечер на сцене выступали ансамбль танца «Славяночка», эстрадная студия «Ералаш», театральная студия «Микрогенетик», участники творческого объединения «Конферанс», хор ветеранов «Надежда» и Сергей Лунев.

В Пудостьском культурно-досуговом центре состоялся мастер-класс по изготовлению открытки «Спасибо за жизнь!» Его организатором выступила член Клуба молодых семей Пудостьского поселения Ольга Оленева. Под ее руководством дети своими руками изготовили памятные поздравительные открытки со словами благодарности для ветеранов.

На братском захоронении советских воинов в поселке Тайцы прошел торжественно-траурный митинг, в котором по традиции приняли участие местные жители, ветераны, учителя и старшеклассники Таицкой школы, депутаты, руководители поселения Тамара Павлова и Ирина Львович. На митинге выступили жительница блокадного Ленинграда Лилия Григорьевна Батерина, житель поселка Тайцы Александр Юрьевич Копыл, ученик 10-го класса Таицкой школы Богдан Сутула. Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою, освобождая поселок Тайцы.

В Сяськелевской библиотеке прошла выставка «Ты выстоял, великий Ленинград!», которую посетили учащиеся Пламенской школы. Ребята познакомились с книгами, посвященными блокаде, жителям Ленинграда и городу, который выстоял. Учащиеся театральной студии «Мысли вслух» Влада Хазова и Ксения Гладышева прочли предисловие к книге «Зеленый пояс славы». Дети почтили память павших героев минутой молчания. Закончилось мероприятие громким чтением повести Михаила Сухачева «Дети блокады».

В Большеколпанском центре культуры прошло памятное мероприятие с участием коллектива русской народной песни «Околица», солисты которого представили литературно-музыкальную композицию о самых героических страницах войны – обороне и снятии блокады Ленинграда, героизме жителей блокадного города, прошла акция «Блокадный хлеб». После концерта ветеранов пригласили за стол, угостив их вкусными пирогами.

Памятные митинги прошли в пос. Лукаши и дер. Пудомяги. Руководители Пудомягского сельского поселения совместно с ветеранами, школьниками и жителями поселения 27 января почтили минутой молчания всех умерших в годы блокады ленинградцев, защитников и освободителей города. Встреча с ветеранами прошла в Лукашевской школе.

В Новосветском поселении руководители поселения, депутаты и активисты движения «Волонтеры Победы» возложили цветы к памятному знаку «Звезда». Ребята прочитали стихи, а руководитель волонтеров Ирина Колесникова в честь памятной даты провела для ребят классный час.

В Елизаветинской школе прошел Урок мужества, на котором чествовали ветеранов. В Елизаветинской библиотеке прошел конкурс чтецов «Только доблесть бессмертно живет, ибо храбрые славны вовеки». В зале Елизаветинского Дома культуры состоялась театрализованная постановка «Я говорю с тобой из Ленинграда...».

В Батовском Доме культуры прошел традиционный концерт с участием хора «Россиянка», исполнившего военные песни, и коллектива «Родничок». Ангелина Антипова украсила концерт прекрасным исполнением песен.

В Дивенской школе прошло мероприятие «Помнит сердце, не забудет никогда», посвященное 76-ой годовщине освобождения поселка Дивенский от немецко-фашистской оккупации. Встреча сопровождалась просмотром снимков из военного фотоархива, декларированием стихов о войне, цитат из воспоминаний жителей поселка, которые вошли в книгу «Войны и памяти приказ».

Глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин и представители Совета ветеранов поселения поздравили жителей блокадного Ленинграда. На братском захоронении советских воинов в поселке Войсковицы прошел памятный митинг.

В д. Малое Верево у мемориала воинской славы 120-ой и 201-ой Гатчинских Краснознаменных стрелковых дивизий состоялся митинг, в ходе которого председатель Совета ветеранов Лидия Давыдовна Дубиницкая рассказала об истории освобождения Веревского поселения, назвала фамилии участников освободительных боевых действий. Она поздравила всех с великим праздником, пожелала здоровья. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений, пал в бою, освобождая родную землю. Воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» под руководством Николая Замыслова совместно с жителями поселения, участниками митинга возложили к подножию мемориала цветы. В этот же день в Доме культуры состоялся театрализованный концерт «Памяти и славы рубежи».

В пос. Сиверский 30 января около братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся торжественный митинг. Его участниками стали ветераны, учащиеся образовательных учреждений Сиверского поселения, жители и гости поселка. Приветственную речь произнес глава администрации Дмитрий Сергеевич Румянцев. Ежегодно митинг посещает ветеран 123-й стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии Эпштейн Марк Евгеньевич. В далеком 1944 году именно бойцы этой дивизии освободили п. Сиверский. После митинга состоялся праздничный концерт с участие исполнителей Сиверского поселения.