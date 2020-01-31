Творения заботливых женских рук

За лаконичным названием выставки - «За рукоделием» - на самом деле скрывается огромное богатство техник ручной работы, которыми владели отечественные мастерицы конца XIX — начала XX века. В экспозиции представлены образцы старинных кружев, шитых иглой и связанных тончайшими крючками, белошвейные работы, образцы вышивки шелком на батисте и тюле, подзоры и полотенца, кружевные воротнички, связанные в технике фриволите.

18 января на выставке можно было познакомиться с ее автором, собирателем и хранителем этих замечательных работ Людмилой Евгеньевной Ковалевой. С 1981 года Людмила Ковалева является сотрудником лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа. Ее замечательная коллекция изделий художественного текстиля, выполненных мастерицами прошлого, собиралась в течение более чем сорока лет.

Как рассказала Людмила Евгеньевна, интерес и к искусству, и к рукоделию сформировался у нее еще в детстве, в семье.

- Когда я пришла в профессию, этот интерес значительно расширился и углубился, - вспоминает она. - Стало интересно узнавать историю старинных тканей. Реставратором художественных тканей я работаю с 1977 года. Когда я пришла в профессию, еще были какие-то дамы из моего окружения, которые могли многое рассказать про старинные ткани. Нам давали в реставрацию списанные театральные костюмы, и на них еще можно было увидеть всю прелесть старинной ручной работы.

Как раз со старинных тканей, чьи названия уже почти позабыты и встречаются лишь в классической литературе, и началось эта замечательная коллекция.

- А потом ко мне стали стекаться уже какие-то предметы — старые вышивки, рушники, полотенца со старинным шитьем, предметы быта, - говорит Людмила Евгеньевна. - Так моя коллекция стала потихоньку расширяться. А с 2006 года я начала более серьезно систематизировать свое собрание, присваивая каждому предмету номер и сопровождая его всей известной мне информацией.

Как призналась Людмила Ковалева, она не считает себя коллекционером.

- Я считаю себя именно собирателем и хранителем, - говорит она. - Коллекционирование предполагает более глубокое изучение предмета, его бытования. Порой это настоящая исследовательская работа. А я в большей степени именно собираю, реставрирую, потому что очень многие предметы приходят ко мне в разрушенном, руинированном, как говорят в реставрации, виде.

В экспозиции этой необычной выставки представлено несколько тематических подборок из собрания Людмилы Ковалевой.

- Очень интересная коллекция мне досталась от моей тетушки — образцы кружев, связанных крючком, - рассказывает Людмила Евгеньевна. - К моей тете они перешли от женщины, которая вела курсы вязания в Петрограде-Ленинграде в двадцатые годы прошлого века. Это чудесная, очень тонкая работа: Лидия Александровна, конечно, была удивительной мастерицей...

В еще одной подборке представлены учебные работы девочек конца XIX века, на которых вышиты, в том числе их имена.

- В XIX веке рукоделие было очень востребовано, - говорит Людмила Евгеньевна. - Заниматься тонкой ручной работой было принято во всех сословиях, что отразилось на многих полотнах современных им художников. Живописцы вообще очень любили образ женщины, склонившейся над рукоделием, возникающее при этом особенное состояние уюта, тепла, неторопливой женственности. Рукоделию девочек учили не только в семьях, но и в школах, гимназиях, на курсах, в том числе, в Смольном институте. Заниматься рукоделием любили и женщины из императорской семьи.

На выставке можно увидеть уникальные авторские работы мастериц из прошлого — полотенца, вышитые наволочки для подушек-думочек, роскошные воротнички из тончайшего кружева, дамские батистовые платочки с тонкой вышивкой, изделия, выполненные в сложной смешанной технике с использованием вязания, вышивки, бисерной работы.

- На это можно просто смотреть, этим можно только любоваться, - говорит Людмила Евгеньевна. - Я в профессии уже больше сорока лет, и, глядя на эти изделия, сама иногда испытываю какой-то эстетический шок из-за того, как это сделано — с каким чувством вкуса, тактом, мастерством!

Также на выставке представлены исторические и современные инструменты для рукоделия, наперстки, шкатулки, миниатюрные утюжки для подглаживания рукодельных работ, книги о рукоделии в России.

Выставка Людмилы Ковалевой «За рукоделием» продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского собора до 7 февраля.