Отключение холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с заменой задвижки по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д. 16, 3 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина, ул. Леонова д. 5, 5А, ул. Карла Маркса д. 14А, 16, 18А