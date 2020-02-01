Отключение холодной воды

Отключение холодной воды

3 февраля в Гатчине отключат холодную воду

Рубрики : ЖКХ     01 Feb 2020

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с заменой задвижки по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д. 16, 3 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

 г. Гатчина, ул. Леонова д. 5, 5А, ул. Карла Маркса д. 14А, 16, 18А

 

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