Отключение холодной воды

МУП «Водоканал»
г. Гатчины уведомляет, что в связи с заменой задвижки по адресу: г. Гатчина,
ул. Карла Маркса д. 16, 3 февраля с 09.00
до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по
адресам:
3 февраля в Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал»
г. Гатчины уведомляет, что в связи с заменой задвижки по адресу: г. Гатчина,
ул. Карла Маркса д. 16, 3 февраля с 09.00
до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по
адресам:
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