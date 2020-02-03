Турнир для будущих чемпионов

Шахматный турнир на кубок шахматного клуба «Диалог. Chess» будет проходить в Гатчине с 22 января по 12 марта 2020 года. Общее руководство по подготовке и проведению турнира взял на себя комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района. Среди целей и задач соревнований - популяризация шахматного спорта, активизация работы шахматных секций, клубов повышения спортивного мастерства шахматистов и квалификации юных шахматистов Гатчинского района.

Как рассказал пресс-секретарь клуба «Диалог. Chess» Арсений Седов, шахматный турнир проходит в восемь туров. На участие в играх подали заявки 35 детей от 7 до 13 лет из разных гатчинских шахматных клубов. Турнир разделен на две части — для детей, которые будут играть в этом режиме впервые, и для более опытных игроков. Главный арбитр соревнований – судья III категории Андрей Казимиров. Арбитр соревнований – судья II категории Лариса Аббясова.

- Это турнир по классическим шахматам, что бывает достаточно редко в наше время, в отличие от советских времен, когда устраивались длительные соревнования, - говорит Лариса Аббясова. - Поэтому очень важно проводить такие турниры, потому что дети могут на них раскрыться полностью. В течение отведенного для каждого времени они могут применить все, чему научились, изобрести свой «велосипед», придумать что-то новое. А это и есть самое ценное в шахматах...

Лариса Аббясова — тренер шахматного Кировского центра, самого большого шахматного клуба в Санкт-Петербурге. По ее словам, в петербурских шахматных турнирах в последние годы за столами лидеров появилось очень много детей из Гатчины

- Я связываю это с тем, что у нас за короткое время возникло много клубов и, соответственно, хорошая, здоровая конкуренция (все друг на друга посматривают), - говорит Лариса Евгеньевна. - В Гатчине сейчас на самом деле очень хорошее состояние с шахматами.

Участники турнира прошли регистрацию, приняли участие в жеребьевке и заняли свои места. Перед началом турнира успехов в игре юным шахматистам пожелал генеральный спонсор турнира, директор сети магазинов «Как сыр в масле» Александр Свердлин.

- Я очень рад за вас и благодарен тем взрослым, которые развивают у нас это направление, - сказал Александр Семенович. - Я еще застал те времена, когда шахматы в нашей стране очень серьезно развивались, и у нас было очень много чемпионов мира – Ботвинник, Таль, Корчной, Карпов, Каспаров... Сейчас, к сожалению, позиции нашей страны в мире немножко пошатнулись, и мы немного подотстали и в шахматах. И я очень надеюсь, что из вас, дети, вырастут будущие чемпионы мира, то есть вы дадите мощный старт этому начинанию. Вы – огромные молодцы, что занялись таким интересным делом, как шахматы, потому что, даже если вы не станете чемпионами, это занятие все равно принесет вам огромную пользу. Вы научитесь более правильно мыслить, правильно применять свою голову для решения других самых разных задач, в том числе и в освоении школьной программы.