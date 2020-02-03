В огне двое погибли и четверо пострадали

22 января в деревне Кобралово сгорел нежилой
дом. Со слов жителей, дом долгое время не эксплуатировался, туда неоднократно
проникали неизвестные лица. На месте пожара погибли два человека.
Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются.
23
января в Войсковицах сгорел частный жилой дом. В результате пожара пострадали
двое несовершеннолетних 2013 и 2005 года рождения. Причина пожара
устанавливается.
На
следующий день в садоводстве «Берёзовая Роща» массива «Берёзовая Роща» сгорел
дачный дом, пострадал мужчина, которого с ожогами доставили в Гатчинскую КМБ.
В
тот же день в деревне Красницы сгорел частный дом. В результате пожара погиб
мужчина, пострадала женщина 1946 года рождения. Проводится проверка.
В
тот же день в садоводстве «Ленинец» массива «Учхоз» в результате неисправности
печного оборудования сгорела баня.
25
января в деревне Парицы сгорел нежилой дом. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём неустановленным лицом.
В
тот же день в посёлке Карташевский сгорел частный дом. К дому была пристроена
баня, которая и стала причиной пожара. Со слов хозяев, в день пожара они топили
баню, а когда через несколько часов пошёл проверить, увидел, что она в дыму.
27
января вырицкие спасатели тушили частный дом на улице Слуцкой. Причиной пожара
стала неисправность дымохода печи.
28
января в Вырице на улице Ленина сгорел частный дом. Проводится проверка.
Сразу
два пожара произошло 29 января: в Гатчине сгорел нежилой дом, а в Коммунаре в
частном доме частично выгорела внутренняя обстановка. На месте пожара обнаружен
труп мужчины.
ОНДиПР Гатчинского района