В огне двое погибли и четверо пострадали

22 января в деревне Кобралово сгорел нежилой дом. Со слов жителей, дом долгое время не эксплуатировался, туда неоднократно проникали неизвестные лица. На месте пожара погибли два человека. Обстоятельства случившегося и причина пожара устанавливаются.

23 января в Войсковицах сгорел частный жилой дом. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних 2013 и 2005 года рождения. Причина пожара устанавливается.

На следующий день в садоводстве «Берёзовая Роща» массива «Берёзовая Роща» сгорел дачный дом, пострадал мужчина, которого с ожогами доставили в Гатчинскую КМБ.

В тот же день в деревне Красницы сгорел частный дом. В результате пожара погиб мужчина, пострадала женщина 1946 года рождения. Проводится проверка.

В тот же день в садоводстве «Ленинец» массива «Учхоз» в результате неисправности печного оборудования сгорела баня.

25 января в деревне Парицы сгорел нежилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

В тот же день в посёлке Карташевский сгорел частный дом. К дому была пристроена баня, которая и стала причиной пожара. Со слов хозяев, в день пожара они топили баню, а когда через несколько часов пошёл проверить, увидел, что она в дыму.

27 января вырицкие спасатели тушили частный дом на улице Слуцкой. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

28 января в Вырице на улице Ленина сгорел частный дом. Проводится проверка.

Сразу два пожара произошло 29 января: в Гатчине сгорел нежилой дом, а в Коммунаре в частном доме частично выгорела внутренняя обстановка. На месте пожара обнаружен труп мужчины.

ОНДиПР Гатчинского района