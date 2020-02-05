Елена Фёдорова: «Создание современного облика села невозможно без инициативы «снизу»

- Администрация Сяськелевского поселения реализует свои полномочия в рамках существующего законодательства и исходя из интересов жителей поселения. Она призвана осуществлять повседневное управление местными делами, реализацию решений совета депутатов, грамотное выполнение заказов населения.

Молодёжная политика и ЗОЖ

Одним из основных и наиболее успешных направлений деятельности администрации является «Молодежная политика», которая реализуется на основе взаимодействия с Молодежным советом, активными молодыми людьми.

Согласно сайту «Рейтинг развития молодежной политики», в 2019 году Сяськелевское поселение вновь вошло в тройку лидеров в Гатчинском районе, а по динамике развития вышло на 2-е место.

В Ленинградской области 2019-й год стал Годом здорового образа жизни, и на территории поселения это не осталось пустым лозунгом.

Здоровый образ жизни невозможен, в первую очередь, без здоровой экологии. В мае 2019 года территория поселения стала центральной площадкой в Ленинградской области в рамках акции «Всероссийский день посадки леса». Мы получили высокую оценку губернатора: за активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия была выражена благодарность всему коллективу администрации, депутатам и работникам культуры поселения.

Администрация поселения активно решает задачи по экологическому просвещению населения, привлечению внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств и воспитанию бережного отношения к природе.

Здоровый образ жизни - это еще правильное питание, отказ от вредных привычек, прохождение диспансеризации (план 2019 года выполнен на 83,3%) и, конечно, физическая активность.

На территории поселения работу по развитию массового спорта проводят два специалиста, которые состоят в штате Сяськелевского информационно-досугового центра (ИДЦ). Они работают совместно с учителем физкультуры школы и специалистом по физвоспитанию в\ч 41480. Все они безгранично любят свое дело и личным примером увлекают за собой всех, от малышей до пенсионеров.

Работая на опережение, администрация Сяськелевского поселения совместно с руководством Пламенской школы при поддержке областных депутатов Т.В. Бездетко и А.В. Русских уже в предыдущие годы создала хорошую спортивную базу в д.Сяськелево и д.Жабино. Это спортивные залы и помещения для тренировок; уличные волейбольные, мини-футбольные, хоккейные, тренажерные, баскетбольные и универсальные площадки.

Все секции в спортивных залах Сяськелевского ИДЦ бесплатные и для взрослых, и для детей. Это флорбол, настольный теннис, подвижные игры, подготовка к ГТО, фитнес, силовые тренажеры, хоккей и, конечно же, мини-футбол. Регулярно тренировки по мини-футболу в Сяськелево, Жабино и городке «Надежда» посещают 178 человек, в том числе 112 детей и 66 взрослых. Футболисты с нетерпением ждут реконструкции футбольного поля при Пламенской школе для игры в настоящий большой футбол. Документы на разработку проекта реконструкции стадиона проходят конкурсный отбор по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в комитете АПК правительства Ленинградской области.

В то же время регулярными занятиями физкультурой у нас может похвастаться далеко не каждый. Для популяризации занятий спортом мы с 2017 года ежегодно на территории поселения проводим фестивали сдачи норм ГТО для взрослых и детей, с награждением победителей, за что получили благодарность комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

Всего в сдаче норм ГТО за три года приняли участие 170 человек (взрослых и детей), из них 29 человек получили значки разного достоинства: 1 золотой, 15 серебряных и 13 бронзовых.

Лучшее воспитание - личный пример, поэтому сотрудники администрации во главе с главой администрации принимают самое активное участие в фестивалях, и уже многие получили заслуженные знаки ГТО: Е.Е. Федорова – золотой; Н.В. Сулейманова, Е.Г. Шилова, О.Б. Красикова - бронзовые. Надеюсь, что в этом году к нам присоединятся и работники всех организаций и учреждений поселения.

Занятия спортом помогают команде администрации Сяськелевского сельского поселения ежегодно, начиная с 2013 года, занимать призовые места на Спартакиаде работников администраций Гатчинского района: 2013 г. – 3 место; 2014 г. и 2015 г. - 1 место; 2016 г. – 3 место; 2017 и 2018 г. - 1 место; 2019 г. – 2 место.

Отличным стимулом развития массового спорта остаются спортивные соревнования. В 2019 году в поселении прошло 39 спортивных мероприятий, участниками которых стал 1571 человек. Так, очень интересно ежегодно в феврале в течение недели проходит Спартакиада им. Г.Л. Тимофеева по разным видам спорта, в том числе хоккею. В поселении есть отличная хоккейная команда взрослых.

По инициативе и непосредственном участии Радика Кастоняна и Евгения Сафина с сентября по май уже второй год подряд в ДК д.Сяськелево проходит мини-футбольная лига для детей и взрослых. В ней принимают участие 14 взрослых команд и 28 детских. К нам приезжают на соревнования команды из Гатчины и района, а также несколько команд из Пушкина, Красного Села, Волосово, Соснового Бора.

В 2019 году 169 жителей поселения приняли участие в 22 районных спортивных мероприятиях. У нас нет пока высоких спортивных достижений на областном уровне, хотя в областной футбольной команде «Ленинградец», пройдя отбор, играют три футболиста из Сяськелево.

Сегодня здоровый образ жизни – это норма. Как сказал президент России В.В. Путин, особое место в комплексной системе развития спорта занимает массовый спорт, он является основой для ЗОЖ, и ассигнования из бюджета должны идти на развитие массового спорта. Администрация поселения приложит все усилия для того, чтобы ЗОЖ на нашей территории стал модным и востребованным, тем более что заняться физкультурой и спортом никогда не поздно. Будем проводить переподготовку кадров по направлению «Лечебная физкультура», чтобы массовый спорт стал более доступным для людей разного возраста и разного состояния здоровья.

Хочется отметить, что спортом у нас занимаются и ветераны: настольным теннисом – в Сяськелево, фитнесом – в Жабино и Сяськелево.

Финансирование на физическую культуру и спорт в 2019 году составило 4 млн руб. (проведение мероприятия, приобретение инвентаря и оборудования, зарплата работников физкультуры и содержание спортивных сооружений и помещений).





Доходы бюджета

Основную экономическую основу местного самоуправления составляет местный бюджет.

Доходная часть бюджета Сяськелевского сельского поселения на 2019 год утверждена в сумме 54,9 млн руб., исполнение составило 55,6 млн руб. или 101 % к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 17,9 млн рублей при плане 17,3 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году бюджет поселения по налоговым и неналоговым поступлениям был исполнен в сумме 15,6 млн руб.

По сравнению с 2018 г. поступление земельного налога в 2019 г. увеличилось на 600 тысяч рублей и составило 8,4 млн руб. Доходы по НДФЛ составили 4,8 млн руб. За счет акцизов казна поселения пополнилась на 3,2 млн руб., что на 1,3 млн руб. больше, чем год назад. Увеличение вызвано изменением норматива отчислений согласно областному закону. Налог на имущество физических лиц добавил 0,4 млн руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 0,8 млн руб. Еще 0,2 млн руб. поступили за счет оказания услуг (работ) и компенсации затрат государства, 0,1 млн руб. – за счет штрафов и возмещения ущерба.

Безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней составили 37,6 млн руб., в том числе 14,4 млн руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, 11,6 млн руб. – межбюджетная субсидия, 4,1 млн руб. – межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района, 0,3 млн руб. – субвенция из областного бюджета.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета Сяськелевского сельского поселения на 2019 год утверждена в сумме 55,9 млн руб., исполнение составило 55,0 млн руб. или 98,4%.

На исполнение обязательств по общегосударственным вопросам расходы составили 14,0 млн руб. Это функционирование местных администраций, обеспечение деятельности финансово-бюджетного надзора, проведение выборов, резервные фонды, изготовление технических паспортов на многоквартирные дома (в 2019 г изготовлено 10 паспортов) и др.

На «Дорожное хозяйство» в 2019 году было израсходовано

9,9 млн руб. В том числе:

1) содержание дорог – 2,7 млн руб.:

- обустройство временных дорог к участкам, выделенным по 105-оз (0,665 км) – 1,3 млн руб.

- расчистка дорог от снега – 684,6 тыс. руб.

- уплата земельного налога за земли под дорогами – 273,2 тыс. руб.

- составление и экспертиза смет – 153,9 тыс. руб.

- строительный контроль при ремонтах дорог и дворовых территорий – 101,9 тыс. руб.

- планировка и грейдерование дорог – 95,9 тыс. руб.

2) мероприятия по безопасности дорожного движения – 0,2 млн руб.:

3) ремонт дворовых территорий и автомобильных дорог – 7,0 млн руб.:

- ремонт автомобильной дороги в асфальтовом исполнении по ул. Шоферской в д. Сяськелево (235 м) – 648,0 тыс. руб.

- ремонт асфальтобетонного покрытия проездов №2 и №3, соединяющих ул. Центральную и ул. Шоферскую в д. Сяськелево 268 м - 836,8 тыс. руб.

- ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении в д. Ронилово, д. Ребболово – 1730,0 тыс. руб.

- ремонт дворовой территории у д.8 и д.9 в д. Сяськелево - 1381,3 тыс. руб.

- ремонт дворовой территории у д. 20 в д. Жабино - 1271,6 тыс. руб.

- ремонт дворовой территории у д. 21 в д. Жабино – 1187,0 тыс. руб.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2019 году было направлено 0,5 млн руб.

ЖКХ

Расходы по статье «Жилищное хозяйство» составили 1,5 млн руб., в том числе 804,7 тыс. руб. были направлены на оплату взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд.

Благодаря настойчивости и кропотливой работе администрации поселения и МУП ЖКХ «Сиверский» был перенесен срок капитального ремонта кровель д. №2 в д. Туганицы и д. № 57 в д. Старые Низковицы с 2033 года на 2019 год по региональной программе капитального ремонта общего имущества. В декабре 2019 года крыши вышеуказанных домов были отремонтированы.

Остальные средства – 537,0 тыс. руб. были направлены на мероприятия в области жилищного хозяйства:

- оплата за жилищные услуги свободного жилья (МУП ЖКХ «Сиверский») – 79,3 тыс. руб.

- оплата отопления свободного жилого фонда (АО «Коммунальные системы») – 71,3 тыс. руб.

- ремонт муниципальных квартир – 370,0 тыс. руб.

Расходы по статье «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 1,6 млн руб. Здесь основная статья расходов - содержание и функционирование муниципальных общественных бань: 1,5 млн руб. В частности, на организацию помывок в банях д. Сяськелево и д. Жабино израсходовано 392,0 тыс. руб., на электромонтажные ремонтные работы в бане д. Сяськелево – 299,9 тыс. руб., платежи за электроэнергию составили 230 тыс. руб., за отопление и горячее водоснабжение - 307,5 тыс. руб., текущий ремонт – 140,6 тыс. руб.

Благоустройство

На благоустройство поселения в 2019 году израсходовано 5,0 млн руб.

В частности, затраты на мероприятия по организации уличного освещения и энергосбережения составили 1,8 млн. руб.:

- оплата уличной электроэнергии – 917,2 тыс. руб.

- обслуживание системы электроустановок – 552,0 тыс. руб.

- приобретение светодиодных уличных светильников, 70 шт. – 241,3 тыс. руб.

На мероприятия по благоустройству поселения направлено 2,8 млн руб.:

- уборка территории по договорам ГПХ (дворники) – 1,6 млн руб.

- обкашивание территории поселения – 277,0 тыс. руб.

- приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Сяськелево к многоквартирным домам 15 и 16 – 200,0 тыс. руб.,

- вывоз стихийных свалок - 147,9 тыс. руб.

- очистка крыш муниципальных зданий от снега, наледи и сосулек – 143,0 тыс. руб.

- приобретение хозяйственных и строительных материалов – 130,0 тыс. руб.

- приобретение снегоуборочной техники – 54,0 тыс. руб.

На мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского направлено 0,2 млн. руб. Химическим методом обработано 26 га в д. Сяськелево и д.Тойворово.

По программе «Формирование комфортной городской среды» расходы составили 0,2 млн руб., в т.ч. на проверку сметы «Благоустройство общественной территории за зданием ДК» израсходовано 85,5 тыс. руб., на разработку дизайн-проекта - 99,5 тыс.руб.

Культура

Бюджет Сяськелевского поселения имеет выраженную социальную направленность, потому что 21 млн рублей направлен на развитие культуры и спорта. Здесь основной получатель – Сяськелевский информационно-досуговый центр. Расходы на его содержание составили 20,6 млн руб.:

- оплата труда с начислениями - 8,4 млн руб.

- капитальный ремонт ДК (фасад) – 7,7 млн руб.

- коммунальные услуги – 2,5 млн руб.

- услуги по содержанию имущества – 1,2 млн руб. (в том числе замена светильников на энергосберегающие – 296,4 тыс. руб.)

На проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам было израсходовано 0,5 млн руб. В 2019 году организовано огромное количество мероприятий на территории поселения (День Победы, День поселения, День пожилого человека и др.), делегации поселения принимали активное участие в районных мероприятиях (Пушкинский праздник, День картошки и др.).

Коллективы ДК и Школы искусств отмечены наградами разного уровня. Хочется отметить очень активную работу в проведении мероприятий библиотек Сяськелевского поселения. Библиотекарями Ириной Николаевной Федоровой и Любовью Юрьевной Богдановой в 2019 году проведено 57 мероприятий, организовано 38 выставок.

В сентябре приняли активное участие в праздновании 10-летия со дня открытия городка для многодетных семей «Надежда», организованном благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Резерв для развития

Для развития поселения необходимо ежегодно увеличивать доходную часть бюджета.

Большая работа проводится по увеличению собираемости собственных доходов. За 2019 год при администрации поселения проведено 10 заседаний комиссии по взиманию недоимки по налогам, подано 52 судебных иска для взыскания задолженности за найм жилых помещений. С неплательщиков взыскано порядка 500 тыс. руб.

Одним из важных показателей работы администрации поселения мы считаем и количество дополнительно привлеченных в бюджет средств из бюджетов других уровней, без которых не получилось бы успешно реализовать большую часть всех вышеуказанных проектов.

Так, из бюджета Ленинградской области привлечено 9,3 млн рублей. В том числе по программе «Развитие сельского хозяйства» 7,02 млн рублей на капитальный ремонт фасада Сяськелевского ИДЦ и 142,86 тыс. руб. на борьбу с борщевиком. По программе «Общественное развитие» - 2,3 млн руб.: на ремонт дворовых территорий в Сяськелево у домов 8-9 и в Жабино у дома 21.

За счет средств фонда депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Бездетко и А.В. Русских выполнен ремонт дворовой территории у дома 20 по ул. Поселковой в д. Жабино (1 млн руб.). Еще 641,45 тыс. рублей в порядке софинансирования добавил бюджет Гатчинского района. За счет средств депутата ЗАКСа Р.А. Илларионовой приобретен детский игровой комплекс в д. Сяськелево (200 тыс. руб.). Еще 420 тыс. руб. – вклад в объекты поселения депутатов Гатчинского района от Сяськелевского поселения М.М. Алексеевой и

Т.Б. Антиповой (приобретены стулья для ДК, светодиодные светильники, заменены светильники на энергосберегающие в ДК д. Жабино и д. Сяськелево).

В целом за счет бюджета Гатчинского муниципального района казна поселения пополнилась на 5,7 млн руб. Из них 4,56 млн руб. – в рамках программы «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского района». За 1 место по итогам смотра-конкурса за лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта в Гатчинском районе наше поселение получило приз – 115 тысяч рублей, которые были направлены на приобретение спортивного инвентаря, формы, медикаментов.

Газификация

В 2019 году ООО «Газпром-инвестгазификация» закончило проектирование и начало заниматься подготовкой проекта планировки и межевания территории с целью размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод к дер. Старые Низковицы».

Администрация поселения подготовила и сдала в комитет по ТЭК Ленинградской области пакет документов для проектирования внутрипоселкового газопровода в д. Старые Низковицы.

Реформа обращения с ТКО

В ноябре 2019 года началась мусорная реформа - реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ноябре в каждом из 21 населенных пункта поселения проведен сход граждан с целью информирования населения и получения обратной связи. По итогам сходов оформлены протоколы, где зафиксированы предложения граждан по организации и выбору способа вывоза ТКО. С учетом мнения большинства граждан согласованы с Роспотребнадзором места строительства дополнительных контейнерных площадок и установлены контейнеры в пяти населенных пунктах.

В большинстве населенных пунктов за последние 10 лет сложилась практика сигнального способа вывоза ТКО, который удовлетворяет всем требованиям жителей. Мы намерены сохранить его на территории. В настоящее время продолжается информирование населения о ходе прохождения реформы и организация, совместно с перевозчиком, децентрализованного способа вывоза мусора.

Сельское хозяйство

Сяськелевское поселение относится к числу наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении. Стабильно, под началом талантливого руководителя, заслуженного работника сельского хозяйства РФ Ю.Я. Малаева работают два сельскохозяйственных предприятия. Они не только успешно и стабильно занимаются производством, но не забывают и о решении социальных вопросов населения, что, безусловно, положительно влияет на поддержание благоприятной социальной обстановки на территории поселения.

Администрация Сяськелевского сельского поселения на протяжении последних 10 лет очень активно участвовала в программе «Устойчивое развитие сельских территорий…», за счет чего были отремонтированы Дома культуры в Сяськелево и Жабино, заасфальтированы многие территории, обработаны земли от борщевика. Работниками села приобретено 13 квартир в новом доме за счет привлечения областных финансовых средств. Софинансирование средств на покупку квартир по сертификатам доходило до 90% (многодетные семьи).

С целью привлечения и закрепления кадров в образовании, культуре, спорте, медицине ежегодно специалистам села администрацией поселения выделяется служебное жилье. В 2019 году бюджетникам были предоставлены три служебные квартиры, а всего за 5 лет - 14 служебных квартир.

Государственная политика в аграрной сфере становится приоритетной в нашей стране. 26 декабря 2019 г. В.В.Путин провел в Москве специальное заседание Госсовета, посвященное вопросам развития АПК, где было отмечено, что сельское хозяйство в настоящий момент является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики, а вот качество жизни в сельской местности и в городе все еще существенно отличаются.

Для изменения ситуации, по поручению президента РФ, разработана и утверждена программа «Комплексное развитие сельских территорий». Соответственно, и правительством Ленинградской области принята программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области на 2020- 2025 гг.». Объем финансирования новой программы в разы выше, чем предыдущей программы «Устойчивое развитие сельских территорий», которая заканчивает свое действие в 2020 году. Чтобы получать и осваивать средства для развития территории, администрации поселения и всем жителям нужно эффективно работать и взаимодействовать. В свою очередь глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим намерена выделять поселениям средства из бюджета района на софинансирование программных проектов.

В 2020 году администрацией поселения сделано все возможное, чтобы получить финансовые средства сразу из двух программ: из той, которая заканчивает свое действие - на ремонт крыши ДК в д. Сяськелево (уже выделены средства) и из новой программы - на ремонт пешеходных дорожек в д. Сяськелево и на разработку ПСД на строительство спортивной площадки в д. Старые Низковицы.

Администрация поселения готова принять самое активное участие в реализации новых проектов с привлечением федеральных и региональных средств на территорию. Уже готовим ПСД для участия в программах в последующие годы.

Хотим выразить благодарность депутату областного парламента Т.В. Бездетко за всемерную поддержку наших инициатив и практическую помощь.

Но создание современного облика села невозможно без инициативы «снизу», т.е. активного участия жителей в составлении и реализации проектов комплексного обустройства населенных пунктов, а также в практическом участии в благоустройстве территорий, волонтерском движении, участии в субботниках, бережном отношении к тому, что уже создано. Хочется отметить, что волонтерское движение у нас - лучшее в районе. Мы будем стараться сделать все, чтобы наше поселение стало лучшим по комфортности проживания людей.

Планы

Все еще остаются вопросы, которые вызывают особую озабоченность и недовольство населения. Это отсутствие очистных сооружений в д.Сяськелево и д.Тойворово, ненормативное состояние дорог и дворовых территорий в некоторых населенных пунктах, отсутствие детского сада в д. Жабино, отсутствие газификации домов в деревнях. Малые населенные пункты еще не газифицированы. Над решением этих вопросов администрация намерена работать в

2020-м и последующих годах.

В планах на 2020 год:

- ремонт амбулатории в д. Сяськелево

- ремонт дороги «Подъезд к д. Вытти»;

- в д. Сяськелево: ремонт ул. Школьной; пешеходных дорожек от трассы А-120 до д.14; утепление и ремонт кровли ДК и продолжение фасадных работ; обработка от борщевика.

- в д. Жабино: ремонт части ул. Поселковой в асфальтовом исполнении; ремонт дворовых территорий домов 5,19 по ул. Поселковой и д.1 по ул. Героев пограничников; асфальтирование территории у общественной бани; строительство контейнерной площадки.

В 2020 году предстоят выборы губернатора Ленинградской области, и я уверена, что жители поселения, как всегда, проявят гражданскую ответственность, а работа участковых избирательный комиссий будет организована на высоком уровне и выборы пройдут в рамках правового поля.