Семь пожаров за 5 дней

Семь пожаров за 5 дней

С 30 января по 3 февраля на территории Гатчинского района произошло семь пожаров.

Рубрики : Происшествия     05 Feb 2020

 30 января в деревне Большие Борницы в частном жилом доме выгорела кровля и мансардный этаж. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

В тот же день в садоводстве «Родник» массива «Строганово» сгорела хозпостройка.

31 января в деревне Корпикюля по неустановленной пока причине сгорел частный дом.

1 февраля в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» сгорел дачный дом. Проводится проверка.

В тот же день в Сиверском на улице Красной сгорел легковой автомобиль «Дэу Нексия».

3 февраля в садоводстве «Леноблстрой» массива «Ухта» сгорел дачный дом. Проводится дознание.

         

                                                                   ОНДиПР Гатчинского района

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