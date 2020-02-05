Семь пожаров за 5 дней

30 января в
деревне Большие Борницы в частном жилом доме выгорела кровля и мансардный этаж.
Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.
В тот же день в садоводстве «Родник» массива
«Строганово» сгорела хозпостройка.
31 января в деревне Корпикюля по неустановленной пока
причине сгорел частный дом.
1 февраля в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» сгорел
дачный дом. Проводится проверка.
В тот же день в Сиверском на улице Красной сгорел
легковой автомобиль «Дэу Нексия».
3 февраля в садоводстве «Леноблстрой» массива «Ухта»
сгорел дачный дом. Проводится дознание.
ОНДиПР Гатчинского района