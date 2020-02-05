Семь пожаров за 5 дней

30 января в деревне Большие Борницы в частном жилом доме выгорела кровля и мансардный этаж. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи.

В тот же день в садоводстве «Родник» массива «Строганово» сгорела хозпостройка.

31 января в деревне Корпикюля по неустановленной пока причине сгорел частный дом.

1 февраля в садоводстве «ЛОМО» массива «Чаща» сгорел дачный дом. Проводится проверка.

В тот же день в Сиверском на улице Красной сгорел легковой автомобиль «Дэу Нексия».

3 февраля в садоводстве «Леноблстрой» массива «Ухта» сгорел дачный дом. Проводится дознание.

ОНДиПР Гатчинского района