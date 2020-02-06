Юноша с букетом ограбил бабушку этим летом

…В ночь на 29-е мая заместителю управляющего магазином «Дикси» в Вырице позвонили с дежурного пульта охраны и сообщили, что в магазине сработала сигнализация. Он сразу собрался и направился в магазин на Футбольную улицу. Там в двери пожарного выхода оказалось разбито окно, внутри на полу валялся камень, которым, видимо, стекло и разбили. Заместитель управляющего просмотрел запись внутренних камер видеонаблюдения и увидел там молодого человека в черной кофте с капюшоном, который воровал товар.

Прибыла полиция, сотрудники «Дикси» составили список похищенного. Туда вошли сигареты разных марок, две бутылки дешевого вина, несколько бутылок столь же дешевого коньяка и виски, пиво, три корзины для продуктов и два ящика от кассовых аппаратов. Ящики ценности не представляли, а денег в них было всего 820 рублей. Ущерб, причиненный компании «Дикси», составил, без малого, 11 тысяч рублей. По факту тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение было возбуждено уголовное дело – по части 2 статьи 158 УК РФ.

Подозреваемого задержали через несколько дней. 16-летний Даниил Ц. из Бокситогорского района сознался в краже и рассказал, как дело было. Около полуночи он встретил на платформе Вырицы своего приятеля Егора и предложил ему обокрасть магазин «Дикси», так как денег не было, а хотелось заполучить сигареты и «что-нибудь вкусное». Егор и не думал отказываться: они подошли к магазину на Футбольной улице и, убедившись, что посторонних поблизости нет, кинули камень в сторону застекленной двери слева от центрального входа (как они догадались, это был технический вход).

Разбив окно, злоумышленники отбежали обратно к платформе – посмотреть, приедет ли охрана, есть ли в магазине сигнализация. Подождав минут десять, они вернулись, добили стекло, и Даниил влез внутрь. Он взял одну корзину, положил в нее несколько бутылок коньяка и виски и передал наружу Егору. Сам взял вторую корзину, сложил туда пиво и вино и также передал Егору. Тот стоял на стрёме, о чем они договорились заранее, еще на платформе. В третью корзинку для продуктов Даня сложил несколько пачек сигарет, взятых около кассовых аппаратов. Там же он выдернул из-под касс металлические ящики для денег. Ящики были закрыты, и имелись ли там деньги или нет, начинающий вор не понял, он только слышал, как внутри звенит мелочь. После этого он передал добычу Егору и вылез на улицу. Они схватили все вместе с корзинами и побежали в сторону платформы. Там Егор достал складной нож и открыл кассовые ящики. Однако в ящиках оказалась только мелочь – рублей на восемьсот.

Подростки поделили деньги пополам, кинули пустые ящики под платформу, сели на ночную электричку и поехали на станцию «Третья платформа» в Вырице. Там они отправились к Егору домой – в квартиру на Суворовском проспекте и на чердаке дома спрятали похищенный товар. Сигареты и спиртное – «вкусное – употребляли вместе в течение недели. Деньги, конечно, потратили.

Задержанный третьего июня Даниил, чистосердечно во всем сознавшийся, указал полиции место под платформой, куда они выбросили кассовый ящик. В магазине эксперты обнаружили отпечатки пальцев обоих подростков.

Однако Даня на достигнутом не остановился. 6-го июня он, будучи подследственным, проходя по улице Соболевского, заметил, как из «Пятерочки» выходит бабушка. Даня решил бабушку ограбить. Поднял с земли кленовые листья, собрал в букет и, подойдя к бабушке, протянул ей листья для отвлечения внимания. Бабушка поставила сумку на землю, намереваясь взять букет, а злоумышленник тем временем схватил сумку и рванул прочь. Бабушка кричала вслед: «Остановись! Верни сумку!», но Даня, конечно, не вернул.

В дешевой коричневой сумке оказалась четвертушка водки, банка кофе «Нескафе» и упаковка пряников. Был еще кошелек с тремя сотнями и записная книжка. Грабитель забрал водку, пряники и деньги; кошелек, сумку и прочее выкинул за гаражами. Пряники съел сам, водку отдал проходившему мимо пьянице, деньги потратил.

Бабушка вернулась в «Пятерочку» и попросила вызвать полицию. Прибывшим по вызову полицейским она назвала приметы преступника. Ущерб пенсионерки составил тысячу с лишним рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Даню допросили в тот же день. Он все признал и даже написал явку с повинной. За гаражами в указанном месте оперативники нашли коричневую сумку с банкой кофе «Нескафе» и пустым кошельком. Потерпевшая опознала свои вещи.

Молодой человек продолжил стремительную уголовную карьеру. 16-го июня, около часа ночи, он находился в Вырице в баре «Встреча» (он же «Застолье») на улице Слуцкой и пил пиво за барной стойкой (в Вырице смелые бармены работают – наливать алкоголь подростку среди ночи). Там, за стойкой, Даня познакомился с мужчиной по имени Алексей – тот пил коньяк. К трем часам ночи Алексей, нарезавшись, собрался идти домой: для этого он вышел на улицу, сел на поребрик и стал слушать музыку через наушники. Даня подошел, попросил сигарету, потом тоже захотел послушать музыку. Мужчина дал ему свой айфон – они вместе послушали, и Алексей попрощался, забрал телефон и ушел. Подросток сначала вернулся в бар, а через несколько минут догнал мужчину на Баркановской улице и решил отнять у него айфон.

Не ожидавший нападения Алексей почувствовал резкий толчок в спину, после чего человек, находившийся сзади, захватил его правой рукой, согнутой в локте, за шею и стал душить. Чувствуя удушье, мужчина сильно испугался за свою жизнь: нападавший действовал жестко. И все произошло настолько стремительно, что Алексей сначала растерялся, но потом начал сопротивляться, пытаясь разжать руку, сжимавшую его шею. Вместе с преступником они упали на землю и стали бороться. В какой-то момент Алексей оказался лежащим на земле лицом вниз и почувствовал, как нападавший стягивает с него кожаную куртку. Спасти куртку не удалось: грабитель стащил ее и убежал. В кармане куртки остался мобильник, деньги, банковская карта и электронный пропуск на работу. Общий ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Полиции Алексей назвал приметы разбойника. Сотрудники Вырицкого отдела полиции показали потерпевшему фотографии подучетного элемента, и на одной из них он опознал Даню – молодого человека, выпивавшего с ним в баре «Застолье» и стрельнувшего у него сигарету.

На этот раз Даниила задержали и отправили в камеру. Он опять ничего не отрицал.

Даниилу Ц. предъявили обвинение по статье 162 УК РФ: нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Все три уголовных дела – о краже, грабеже и разбое – соединили в одно и передали в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области, поскольку фигурант – несовершеннолетний. Как и его подельник, участвовавший в «налете» на «Дикси». 16-летнему Егору Ч. с образованием девять классов, не работающему и не учащемуся, предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ и отпустили под подписку о невыезде.

Даниила Ц. после совершения разбоя по решению суда отправили под арест. Помимо кражи, он обвиняется в грабеже и разбое.

Смягчающим обстоятельством в этом деле является несовершеннолетие обоих преступников. Отягчающих обстоятельств нет. На учетах молодые люди не состоят, хотя образ жизни ведут явно асоциальный. Участь обоих будет решать суд.

По информации старшего следователя следственного отдела по г. Гатчине И.О. Погорелова