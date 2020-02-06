Снег обрадовал, но с ним уже «ведут борьбу»

На очистку и обработку противогололедными материалами
дорог, тротуаров и дворов вышло 48 единиц техники и 98 человек. Коммунальные
службы перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба
администрации Гатчинского района.
В первую очередь, от выпавшего снега очищаются
дороги с наибольшей интенсивностью движения. Малогабаритная техника и ручная
уборка направлены на очистку дворовых территорий.
В уборке задействованы шесть
комбинированных дорожных машин, 11 тракторов, один лаповый снегопогрузчик,
грейдер, 8 погрузчиков и восемь самосвалов. Дополнительно привлечено 11 единиц
техники.
Вывоз снега осуществляется с улиц Карла
Маркса, Радищева, Рощинская, Чехова, Горького, Чкалова, Госпитальный переулок,
площадь Победы. Площадь Коннетабль, проспект 25 Октября, улица Солодухина.