Снег обрадовал, но с ним уже «ведут борьбу»

На очистку и обработку противогололедными материалами дорог, тротуаров и дворов вышло 48 единиц техники и 98 человек. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

В первую очередь, от выпавшего снега очищаются дороги с наибольшей интенсивностью движения. Малогабаритная техника и ручная уборка направлены на очистку дворовых территорий.

В уборке задействованы шесть комбинированных дорожных машин, 11 тракторов, один лаповый снегопогрузчик, грейдер, 8 погрузчиков и восемь самосвалов. Дополнительно привлечено 11 единиц техники.

Вывоз снега осуществляется с улиц Карла Маркса, Радищева, Рощинская, Чехова, Горького, Чкалова, Госпитальный переулок, площадь Победы. Площадь Коннетабль, проспект 25 Октября, улица Солодухина.