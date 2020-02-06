Снег обрадовал, но с ним уже «ведут борьбу»

Снег обрадовал, но с ним уже «ведут борьбу»

Проснувшись, гатчинцы увидели за окном долгожданный снег, а спецтехника «Управления благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины» еще ночью вышла на борьбу с ним.

Рубрики : ЖКХ     06 Feb 2020

На очистку и обработку противогололедными материалами дорог, тротуаров и дворов вышло 48 единиц техники и 98 человек. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

В первую очередь, от выпавшего снега очищаются дороги с наибольшей интенсивностью движения. Малогабаритная техника и ручная уборка направлены на очистку дворовых территорий.

В уборке задействованы шесть комбинированных дорожных машин, 11 тракторов, один лаповый снегопогрузчик, грейдер, 8 погрузчиков и восемь самосвалов. Дополнительно привлечено 11 единиц техники.

Вывоз снега осуществляется с улиц Карла Маркса, Радищева, Рощинская, Чехова, Горького, Чкалова, Госпитальный переулок, площадь Победы. Площадь Коннетабль, проспект 25 Октября, улица Солодухина.

 

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