Вот тебе и инфарктник!

1-го февраля в дежурную часть Вырицкого отдела полиции
поступило сообщение с подстанции скорой медицинской помощи о том, что при
транспортировке пациента из Вырицкой в Гатчинскую больницу на автодороге
Пустошка – Вырица в районе поворота на Сусанино пациент напал на фельдшера
«скорой».
2-го февраля в полицию обратился врач Сиверской подстанции
«скорой помощи», который просил привлечь к ответственности 61-летнего жителя
поселка Сиверского Сергея С. Гражданина С. медики подобрали днем 1-го февраля на
улице в Сиверском. Первоначальный диагноз: токсическое действие алкоголя,
переохлаждение. После осмотра в Вырицкой больнице было принято решение везти
пациента в Гатчину с подозрением на предынфарктное состояние. Больного уложили
на носилки и уложили в автомобиле «скорой помощи». По дороге он начал вести
себя буйно: напал на фельдшера, повредил обшивку сиденья, угрожал ножом. Когда
мужчина успокоился, его поместили в Гатчинскую больницу.
Полиция проводит проверку.