Вот тебе и инфарктник!

Вот тебе и инфарктник!

В Гатчинском районе пациент напал на фельдшера в машине «скорой помощи». Медики подобрали его пьяным на улице и везли в больницу, чтобы спасти от инфаркта.

Рубрики : Происшествия     07 Feb 2020

1-го февраля в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило сообщение с подстанции скорой медицинской помощи о том, что при транспортировке пациента из Вырицкой в Гатчинскую больницу на автодороге Пустошка – Вырица в районе поворота на Сусанино пациент напал на фельдшера «скорой».

2-го февраля в полицию обратился врач Сиверской подстанции «скорой помощи», который просил привлечь к ответственности 61-летнего жителя поселка Сиверского Сергея С. Гражданина С. медики подобрали днем 1-го февраля на улице в Сиверском. Первоначальный диагноз: токсическое действие алкоголя, переохлаждение. После осмотра в Вырицкой больнице было принято решение везти пациента в Гатчину с подозрением на предынфарктное состояние. Больного уложили на носилки и уложили в автомобиле «скорой помощи». По дороге он начал вести себя буйно: напал на фельдшера, повредил обшивку сиденья, угрожал ножом. Когда мужчина успокоился, его поместили в Гатчинскую больницу.

Полиция проводит проверку.

 

 

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