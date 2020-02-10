Флюорография по субботам – только по предварительной записи

Предварительная запись на флюорографическое
исследование вводится в целях повышения доступности медицинской помощи.
Напомним, что на первом этапе предварительная запись была введена на первую
смену работы флюорографического кабинета (с 08:00 до 14:00) по будним дням и на
час - с 09:00 до 10:00 - по субботам. С 10 февраля флюорографическое
исследование по субботам будет полностью производиться только по
предварительной записи, с 09.00 до 13.00.
Талоны на
ФЛГ-исследование доступны:
- на сайте Гатчинской КМБ (для резервирования талона
необходимо зайти на сайт Гатчинской КМБ в модуль «Запись на прием», в
подразделениях выбрать «Взрослая поликлиника», в специальности/отделении –
«врач – рентгенолог»). Талоны на ФЛГ выкладываются на сайте ежедневно в 07:00
на неделю вперёд.
- в контакт-центре Гатчинской КМБ по телефонам:
8(81371)25-101 и 8 (81371)78-075. Контакт-центр работает с понедельника по
пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 13:00
- в терминалах, расположенных в холлах Гатчинской
поликлиники (Гатчина, ул. Урицкого, д. 1), детской поликлиники (Гатчина, ул.
Хохлова, д. 9) и поликлиники «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 4)
Напомним, что по
будним дням с 15.00 до 18.00 пройти флюорографическое исследование в гатчинской
поликлинике можно в порядке живой очереди.
Флюорографический кабинет №706 в гатчинской
поликлинике (Гатчина, ул. Урицкого, д.1, 7-й этаж) работает:
- с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00
(технические перерывы с 11:00 до 11:30 и с 16:30 до 17:00), с 14.00 до 15.00 –
время платного приема!
- по субботам с 09:00 до 13:00 (технический перерыв
с 11:00 до 11:30).
Предварительная запись на флюорографическое
исследование внедряется в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». «Новая модель…» -
это комплекс мероприятий, направленных на организацию оказания медицинской
помощи с учетом рационального использования времени пациента, повышение
качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий ее
предоставления. В дальнейшем ФЛГ-исследование в Гатчинской поликлинике
планируется полностью перевести на предварительную запись.