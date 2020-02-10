Флюорография по субботам – только по предварительной записи

Предварительная запись на флюорографическое исследование вводится в целях повышения доступности медицинской помощи. Напомним, что на первом этапе предварительная запись была введена на первую смену работы флюорографического кабинета (с 08:00 до 14:00) по будним дням и на час - с 09:00 до 10:00 - по субботам. С 10 февраля флюорографическое исследование по субботам будет полностью производиться только по предварительной записи, с 09.00 до 13.00.

Талоны на ФЛГ-исследование доступны:

- на сайте Гатчинской КМБ (для резервирования талона необходимо зайти на сайт Гатчинской КМБ в модуль «Запись на прием», в подразделениях выбрать «Взрослая поликлиника», в специальности/отделении – «врач – рентгенолог»). Талоны на ФЛГ выкладываются на сайте ежедневно в 07:00 на неделю вперёд.

- в контакт-центре Гатчинской КМБ по телефонам: 8(81371)25-101 и 8 (81371)78-075. Контакт-центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 13:00

- в терминалах, расположенных в холлах Гатчинской поликлиники (Гатчина, ул. Урицкого, д. 1), детской поликлиники (Гатчина, ул. Хохлова, д. 9) и поликлиники «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 4)

Напомним, что по будним дням с 15.00 до 18.00 пройти флюорографическое исследование в гатчинской поликлинике можно в порядке живой очереди.

Флюорографический кабинет №706 в гатчинской поликлинике (Гатчина, ул. Урицкого, д.1, 7-й этаж) работает:

- с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 (технические перерывы с 11:00 до 11:30 и с 16:30 до 17:00), с 14.00 до 15.00 – время платного приема!

- по субботам с 09:00 до 13:00 (технический перерыв с 11:00 до 11:30).

Предварительная запись на флюорографическое исследование внедряется в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». «Новая модель…» - это комплекс мероприятий, направленных на организацию оказания медицинской помощи с учетом рационального использования времени пациента, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий ее предоставления. В дальнейшем ФЛГ-исследование в Гатчинской поликлинике планируется полностью перевести на предварительную запись.